Major alvo de operação da PF no ES é afastado de empresa pública de SP

Angelo Denicoli e Jair Bolsonaro são investigados pela PF como suspeitos de ataques ao sistema eleitoral Crédito: Reprodução

Denicoli é apontado pela PF por suposta ligação à tentativa de Golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Embora morasse em Colatina, estava lotado na empresa pública paulista e recebia salário de R$ 32 mil.

A Prodesp confirmou o afastamento do servidor, mas não detalhou se há prazo definido para o afastamento e também não respondeu se no período ele continua recebendo sua remuneração.

Entenda

O major Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina e da reserva do Exército Brasileiro, é suspeito de integrar grupos que promoviam ataques virtuais a opositores, ao Supremo Tribunal Federal (STF) , ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral brasileiro.

Além disso, segundo a PF, Denicoli está supostamente ligado à tentativa de Golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito — configurados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele também era reconhecido por promover ataques e informações falsas contra a Covid-19 e as medidas sanitárias da pandemia.

O major está proibido de manter contato com os demais investigados, até por meio de seus advogados, e também não pode deixar o Brasil, tendo tido prazo para entregar seu passaporte às autoridades até a última sexta-feira (9).