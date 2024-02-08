Quem é quem na operação da PF que mira Bolsonaro e aliados próximos

Alvos da operação: general Augusto Heleno, Braga Netto, Anderson Torres, Marcelo Câmara e Filipe MartinsCrédito: Arquivo e Divulgação
SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quinta-feira (8) mandados de busca e prisão de ex-ministros e militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), bem como ação contra o próprio ex-presidente.
A PF foi à casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) e apreendeu o celular de um de seus assessores, Tercio Arnaud Thomaz. Também houve a determinação para que o ex-presidente entregasse o passaporte.
Estão entre os alvos da nova operação o general Augusto Heleno, Braga Netto e Anderson Torres, além de militares. Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, é um dos militares presos. Ele já era investigado no caso de fraude do cartão de vacina do ex-presidente.
Ao todo, são 10 mandados de prisão preventiva, além de 30 mandados de busca e apreensão em 10 estados e no Distrito Federal, em ação batizada de Tempus Veritatis. O objetivo, segundo a PF, é investigar uma organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito "para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder."
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Decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis
A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito do inquérito das milícias digitais.
A operação acontece dias depois de outros mandados de busca que tiveram como alvo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos -RJ), filho do ex-presidente, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).
Veja quem é quem dos alvos da nova operação da PF.
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto HelenoCrédito: Carolina Antunes/PR
GENERAL AUGUSTO HELENO
Ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo Bolsonaro, Augusto Heleno é general da reserva do Exército e era estreitamente ligado ao ex-presidente.
O militar era o chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante o governo Bolsonaro, órgão a quem a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) estava subordinada — no governo Lula (PT), o órgão passou a ser ligado à Casa Civil.
Ainda em janeiro, ele foi intimado para depor na PF sobre a existência da chamada "Abin Paralela", supostamente formada por pessoas que teriam usado ilegalmente um software de geolocalização para monitorar adversários do governo.
Ministro da Casa Civil, Walter Braga NettoCrédito: Isac Nóbrega/PR
BRAGA NETTO
É ex-ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro. Homem de confiança do ex-presidente, Braga Netto foi escolhido para ser o candidato a vice na última disputa eleitoral na chapa de Jair Bolsonaro.
Braga Netto se filiou ao PL em 2022, dias depois de oficializar a pré-candidatura a vice. Como ministro, sustentou falas do ex-presidente que desacreditavam as urnas e defendia o voto impresso.
Depoimento de Anderson Torres à CPMI de 8 de JaneiroCrédito: TV Senado/Reprodução
ANDERSON TORRES
Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres foi preso em janeiro de 2023 em razão de possível omissão envolvendo os ataques golpistas do 8 de janeiro. Na época, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
Também foi encontrado na casa dele uma minuta com teor golpista, segundo a Polícia Federal. Em depoimento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Torres negou o caráter golpista do documento, ao qual ele se referiu como "lixo, loucura e folclore".
Polícia Federal prende Marcelo Câmara, ex-assessor de BolsonaroCrédito: Reprodução
MARCELO CÂMARA
O militar Marcelo Câmara foi ex-assessor de Bolsonaro. Ele já era investigado no caso de fraude do cartão de vacina do ex-presidente.
Próximo ao ex-presidente, já atuou como ajudante de ordens e assessor especial de Bolsonaro. No gabinete, produzia informações a pedido do ex-presidente.
PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Jair BolsonaroCrédito: Divulgação
FILIPE MARTINS
É ex-assessor para Assuntos Internacionais de Bolsonaro, foi preso pela PF na operação desta quinta. Segundo a investigação, Filipe teria apresentado ao ex-presidente a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres.
Também foi preso o major do Exército Rafael Martins, o general Paulo Sérgio Nogueira e o General Estevam Cals Theophilo Gaspar Oliveira.
Os alvos de ordem de prisão são:
Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro
Marcelo Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro
Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército
Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército
Outros alvos da operação da PF:
O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de medidas restritivas – por exemplo, a entrega do passaporte às autoridades em até 24 horas
General Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;
Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha;
Tércio Arnaud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares do chamado "gabinete do ódio".
General Stevan Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;
Amauri Feres Saad, advogado citado na CPI dos Atos Golpistas como "mentor intelectual" da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres;
Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello;
Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;
Eder Lindsay Magalhães Balbino, empresário que teria ajudado a montar falso dossiê apontando fraude nas urnas eletrônicas;
Guilherme Marques Almeida, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;
Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Barbosa Cid;
José Eduardo de Oliveira e Silva, padre da diocese de Osasco;
Laércio Virgílio;
Mario Fernandes, comandante que ocupou cargos na Secretaria-Geral e era tido como homem de confiança de Bolsonaro;
Ronald Ferreira de Araújo Júnior, oficial do Exército;
Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, major do Exército.