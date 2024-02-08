Quem é quem na operação da PF que mira Bolsonaro e aliados próximos

Alvos da operação: general Augusto Heleno, Braga Netto, Anderson Torres, Marcelo Câmara e Filipe Martins Crédito: Arquivo e Divulgação

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quinta-feira (8) mandados de busca e prisão de ex-ministros e militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), bem como ação contra o próprio ex-presidente.

A PF foi à casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) e apreendeu o celular de um de seus assessores, Tercio Arnaud Thomaz. Também houve a determinação para que o ex-presidente entregasse o passaporte.

Estão entre os alvos da nova operação o general Augusto Heleno, Braga Netto e Anderson Torres, além de militares. Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, é um dos militares presos. Ele já era investigado no caso de fraude do cartão de vacina do ex-presidente.

Ao todo, são 10 mandados de prisão preventiva, além de 30 mandados de busca e apreensão em 10 estados e no Distrito Federal, em ação batizada de Tempus Veritatis. O objetivo, segundo a PF, é investigar uma organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito "para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder."

Arquivos & Anexos Decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis Tamanho do arquivo: 8mb Baixar

Arquivos & Anexos Segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis Tamanho do arquivo: 257kb Baixar

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito do inquérito das milícias digitais.

A operação acontece dias depois de outros mandados de busca que tiveram como alvo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos -RJ), filho do ex-presidente, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).

Veja quem é quem dos alvos da nova operação da PF.

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno Crédito: Carolina Antunes/PR

GENERAL AUGUSTO HELENO

Ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo Bolsonaro, Augusto Heleno é general da reserva do Exército e era estreitamente ligado ao ex-presidente.

O militar era o chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante o governo Bolsonaro, órgão a quem a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) estava subordinada — no governo Lula (PT), o órgão passou a ser ligado à Casa Civil.

Ainda em janeiro, ele foi intimado para depor na PF sobre a existência da chamada "Abin Paralela", supostamente formada por pessoas que teriam usado ilegalmente um software de geolocalização para monitorar adversários do governo.

Ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto Crédito: Isac Nóbrega/PR

BRAGA NETTO

É ex-ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro. Homem de confiança do ex-presidente, Braga Netto foi escolhido para ser o candidato a vice na última disputa eleitoral na chapa de Jair Bolsonaro.

Braga Netto se filiou ao PL em 2022, dias depois de oficializar a pré-candidatura a vice. Como ministro, sustentou falas do ex-presidente que desacreditavam as urnas e defendia o voto impresso.

Depoimento de Anderson Torres à CPMI de 8 de Janeiro Crédito: TV Senado/Reprodução

ANDERSON TORRES

Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres foi preso em janeiro de 2023 em razão de possível omissão envolvendo os ataques golpistas do 8 de janeiro. Na época, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Também foi encontrado na casa dele uma minuta com teor golpista, segundo a Polícia Federal. Em depoimento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Torres negou o caráter golpista do documento, ao qual ele se referiu como "lixo, loucura e folclore".

Polícia Federal prende Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro Crédito: Reprodução

MARCELO CÂMARA

O militar Marcelo Câmara foi ex-assessor de Bolsonaro. Ele já era investigado no caso de fraude do cartão de vacina do ex-presidente.

Próximo ao ex-presidente, já atuou como ajudante de ordens e assessor especial de Bolsonaro. No gabinete, produzia informações a pedido do ex-presidente.

PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

FILIPE MARTINS

É ex-assessor para Assuntos Internacionais de Bolsonaro, foi preso pela PF na operação desta quinta. Segundo a investigação, Filipe teria apresentado ao ex-presidente a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres.

Também foi preso o major do Exército Rafael Martins, o general Paulo Sérgio Nogueira e o General Estevam Cals Theophilo Gaspar Oliveira.

Os alvos de ordem de prisão são:

Filipe Martins , ex-assessor especial de Bolsonaro

, ex-assessor especial de Bolsonaro Marcelo Câmara , coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro

, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército

major das Forças Especiais do Exército Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército

Outros alvos da operação da PF:

O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de medidas restritivas – por exemplo, a entrega do passaporte às autoridades em até 24 horas