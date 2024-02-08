Operação da PF que mira Bolsonaro e aliados tem alvos no ES

Lista dos alvos de busca e apreensão confirmados
Valdemar Costa Neto, presidente do PL
Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública
Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército
Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha
Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército
Tércio Arnaud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos responsáveis do chamado "gabinete do ódio"
Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro
Marcelo Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro
Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército
Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército
Ailton Gonçalves Moraes Barros, militar paraquedista
Amauri Feres Saad, advogado, teria ajudado a preparar a minuta golpista encontrada com Anderson Torres
Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército, morador de Colatina
Cleverson Ney Magalhães, coronel do exército
Eder Lindsay Magalhães Balbino, empresário
Guilherme Marques Almeida, coronel do Exército
Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército
José Eduardo de Oliveira e Silva
Laércio Vergílio
Mario Fernandes
Ronald Ferreira de Araújo Júnior
Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, major do Exército