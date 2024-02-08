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Operação Tempus Veritatis

Bolsonaro é alvo de operação, e PF dá 24 horas para que ele entregue passaporte

Polícia Federal foi a Angra dos Reis para buscar documento e celular de assessores dele

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 08:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2024 às 08:27
SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi alvo da operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quinta (8.)
A PF foi à casa dele, em Angra dos Reis, e apreendeu o celular de um de seus assessores, Tercio Arnaud Tomaz.
Determinou também que Bolsonaro entregasse o passaporte. Como o documento não estava na residência, os policiais deram 24 horas para que ele o entregue.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/Divulgação
"Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável", diz Bolsonaro. "Me esqueçam, já tem outro governando o país", segue o presidente.
Ele afirmou à reportagem, por celular, que está ainda se inteirando das buscas e apreensões e das prisões e que não poderia dar mais declarações.

Arquivos & Anexos

Decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis

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Arquivos & Anexos

Segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis

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A PF deflagrou nesta quinta a Operação Tempus Veritatis para apurar organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder.
Entre os alvos da operação estão os ex-ministros de Bolsonaro general Augusto Heleno (GSI), general Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça) e o ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira, como mostrou a Folha.
Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão em 10 estados e no Distrito Federal. Entre os presos está o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. O militar já era investigado no caso da fraude ao cartão de vacinação do ex-presidente.
Outro detido é Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais de Bolsonaro. Também é alvo de mandado de prisão Rafael Martins.
Entre os militares, são alvos o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e que comandou a investida do Exército contra as urnas, e o general Estevam Cals Theophilo Gaspar Oliveira, que era chefe do Comando de Operações Terrestres.
As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito do inquérito das milícias digitais.
Segundo a PF, as investigações apontam o grupo investigado se "dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas Eleições Presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar, em dinâmica de milícia digital."

LEIA MAIS SOBRE A OPERAÇÃO DA PF

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