Major do Exército é alvo no ES em operação da PF que mira Bolsonaro

Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo e major da reserva do Exército Brasileiro, é um dos alvos de busca e apreensão da Operação 'Tempus Veritatis' [hora da verdade, em latim] , deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (8). A lista com os nomes dos alvos foi divulgada pelo portal g1.

Segundo a Polícia Federal, Angelo é suspeito de integrar grupos que promoviam ataques virtuais a opositores, ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral brasileiro.

Além disso, segundo a PF, Denicoli está supostamente ligado à tentativa de Golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito — configurados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 . Ele também era reconhecido por promover ataques e informações falsas contra a Covid-19 e as medidas sanitárias da pandemia.

Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do major Angelo Denicoli, exonerado do Ministério da Saúde Crédito: Reprodução/Facebook Angelo Denicoli

A operação, que está em andamento, apura a suposta existência de uma organização criminosa que atuou na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, envolve a obtenção de vantagem de natureza política com a manutenção de Jair Bolsonaro no poder.

A PF tem alvos no Distrito Federal e nos Estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás

Em 2020, Denicoli chegou a ser nomeado pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para o cargo de diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde (SUS).

No ano seguinte, o major foi exonerado por Marcelo Queiroga, que substituiu a pasta na época. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, Angelo Denicoli ocupava o cargo de direção com um salário de R$ 13.623,39 brutos, segundo o Portal da Transparência.

Conforme divulgado por A Gazeta na data da exoneração, durante o período em que esteve no ministério, Denicoli manteve um discurso negacionista nas redes sociais . O militar defendeu, de acordo com reportagens da época, o uso de medicamentos ineficazes como “tratamento precoce” para a Covid-19, posicionando-se contra medidas restritivas e compartilhando publicações que criticaram governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A reportagem tentou contato com Angelo Denicoli na manhã desta quinta-feira, mas não obteve retorno do investigado.

Os alvos de mandados de busca e apreensão

Valdemar Costa Neto , presidente do PL – partido pelo qual Bolsonaro disputou a reeleição;

, presidente do PL – partido pelo qual Bolsonaro disputou a reeleição; Walter Souza Braga Netto , ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;



, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022; Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);



, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;



, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública; General Paulo Sérgio Nogueira , ex-comandante do Exército;



, ex-comandante do Exército; Almirante Almir Garnier Santos , ex-comandante-geral da Marinha;



, ex-comandante-geral da Marinha; General Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira , ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;



, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército; Tércio Arnaud Tomaz , ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares do chamado "gabinete do ódio";



, ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares do chamado "gabinete do ódio"; Filipe Martins , ex-assessor especial de Bolsonaro; (preso)



, ex-assessor especial de Bolsonaro; (preso) Marcelo Câmara , coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro; (preso)



, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro; (preso) Rafael Martins , major das Forças Especiais do Exército; (preso)



, major das Forças Especiais do Exército; (preso) Bernardo Romão Corrêa Netto , coronel do Exército; (preso)



, coronel do Exército; (preso) Ailton Gonçalves Moraes Barros , capitão reformado do Exército expulso após punições disciplinares;



, capitão reformado do Exército expulso após punições disciplinares; Amauri Feres Saad , advogado citado na CPI dos Atos Golpistas como "mentor intelectual" da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres;



, advogado citado na CPI dos Atos Golpistas como "mentor intelectual" da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres; Angelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello;



, major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello; Cleverson Ney Magalhães , coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;



, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres; Eder Lindsay Magalhães Balbino , empresário que teria ajudado a montar falso dossiê apontando fraude nas urnas eletrônicas;



, empresário que teria ajudado a montar falso dossiê apontando fraude nas urnas eletrônicas; Guilherme Marques Almeida , coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;



, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres; Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Barbosa Cid;



, tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Barbosa Cid; José Eduardo de Oliveira e Silva , padre da diocese de Osasco;



, padre da diocese de Osasco; Laércio Virgílio ;



; Mario Fernandes , comandante que ocupou cargos na Secretaria-Geral e era tido como homem de confiança de Bolsonaro;



, comandante que ocupou cargos na Secretaria-Geral e era tido como homem de confiança de Bolsonaro; Ronald Ferreira de Araújo Júnior , oficial do Exército;



, oficial do Exército; Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, major do Exército;



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