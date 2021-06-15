Morador de Colatina, major é exonerado do Ministério da Saúde

Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do major Angelo Denicoli, exonerado do Ministério da Saúde Crédito: Reprodução/Facebook Angelo Denicoli

O major da reserva do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina , foi exonerado do cargo de direção que ocupava no Ministério da Saúde . A demissão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 7 deste mês. Denicoli havia sido nomeado pelo ex-titular da pasta Eduardo Pazuello em 18 de maio do ano passado.

O major fez parte de um grupo de nove militares que foram indicados por Pazuello, em um mesmo dia, para cargos estratégicos no ministério. Todos foram exonerados após Marcelo Queiroga , atual ministro, assumir o comando.

Dentre os nove, Denicoli foi o que ficou mais tempo no cargo. Enquanto os outros militares foram exonerados entre os meses de abril e início de maio, a exoneração do major, que vive em terras capixabas, foi publicada somente em junho.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, Angelo Denicoli ocupava o cargo de diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde, com um salário de R$ 13.623,39 brutos, segundo o Portal da Transparência. O nome dele ainda consta no site da instituição como responsável pela área.

POSICIONAMENTO NEGACIONISTA NAS REDES

Durante todo o período em que esteve no ministério, Denicoli manteve um discurso negacionista nas redes sociais. O militar defende o uso de medicamentos ineficazes como "tratamento precoce" para a Covid-19 , posiciona-se contra medidas restritivas e compartilha publicações que criticam governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), corroborando a narrativa bolsonarista de colocar os chefes de Executivos estaduais e ministros como adversários do presidente.

Publicação em rede social do major Angelo Denicoli elogia a gestão de Pazuello, em junho do ano passado Crédito: Reprodução/Facebook

O militar também reproduz discursos críticos à Organização Mundial da Saúde (OMS), à imprensa e a políticos que fazem oposição ao governo. Por outro lado, é possível encontrar várias publicações com elogios ao governo federal e à gestão do ex-ministro Pazuello, quem o nomeou para o cargo.

No Facebook, Denicoli tem fotos ao lado de Bolsonaro desde 2015, em todas com legenda similar, referindo-se a Bolsonaro como presidente e apostando na campanha de 2018.

O QUE DIZ ANGELO DENICOLI

A reportagem tentou contato com Angelo Denicoli por telefone e mensagens, mas não teve respostas.