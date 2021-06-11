No ES, Bolsonaro diz que Forças Armadas podem ir à rua para garantir "liberdade"

Sem máscara em meio à pandemia de Covid-19 e em meio a aglomeração, presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Bolsonaro passa 7 horas no ES e diz que Forças Armadas podem ir à rua garantir liberdade

O presidente chegou ao Espírito Santo por volta das 10h20. Desembarcou no Aeroporto de Vitória usando máscara, mas assim que pisou no saguão, retirou o equipamento de proteção. Diferentemente do que manda o protocolo, Bolsonaro não foi recebido no aeroporto pelo governador Renato Casagrande (PSB), que não foi convidado ou oficialmente comunicado sobre a visita.

Houve um princípio de confusão após uma mulher que carregava um cartaz com o número de mortes pela Covid-19 se manifestar contrária ao governo. Ela foi hostilizada por apoiadores e deixou o local.

Veja vídeo com resumo da visita do presidente ao Espírito Santo:

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Por volta das 10h40, o presidente embarcou para São Mateus de helicóptero junto com parte da comitiva que o acompanhava e apenas um dos filhos, Eduardo Bolsonaro. A primeira-dama ficou em Vitória, onde cumpriu agenda no Ministério Público do Trabalho e visitou projetos sociais . Ela participou de um encontro onde estava a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) e a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.

No trajeto para o Norte do Estado, o presidente sobrevoou o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e um trecho da BR 447, duas obras federais, mas que têm sido mantidas graças a recursos de emendas da bancada capixaba.

Bolsonaro pousou no aeroporto de São Mateus por volta de 12h. No local, ele cumprimentou centenas de apoiadores que o esperavam, vindo inclusive de outras cidades capixabas e Estados como Bahia e Minas Gerais.

De lá, o presidente seguiu de carro em um trajeto de nove quilômetros até o conjunto Residencial Solar de Mateus, onde se localizam as 434 casas inauguradas. Um comboio de segurança, com agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Polícia Federal, Militar e Guarda Municipal acompanhavam o presidente.

Durante o deslocamento, Bolsonaro acenou a apoiadores pela janela do veículo e chegou a se sentar em uma das portas.

Na rota, havia uma manifestação contrária ao governo, que acontecia na Praça São Benedito, no Centro de São Mateus. Integrantes do MST e sindicalistas estavam com cartazes e pediam por vacinas e comida, além do impeachment do chefe do Executivo federal.

A chegada do Bolsonaro ao conjunto habitacional aconteceu por volta das 13h30. No local, foi montada uma estrutura para convidados, com direito a um palco, onde o presidente discursou, cerca de 15 minutos depois.

Bolsonaro faz discurso em São Mateus

Antes disso, em ato simbólico, Bolsonaro entrou em uma das casas construídas, a de número 29. Lá, ele posou para fotos junto com os futuros moradores da residência e, do lado de fora, plantou uma árvore com uma das crianças que vai morar no local.

Ao entrar no espaço destinado à cerimônia de inauguração, cerca de 15 minutos depois, Bolsonaro foi recebido com aplausos e gritos que o chamavam de mito. A maioria das pessoas usava máscara, mas não mantinha distanciamento.

Sem máscara durante todo o tempo, o chefe do Planalto falou por 14 minutos. Ele seguiu o mesmo padrão de discursos realizados em visitas anteriores: agradeceu a Deus, voltou a defender o uso de hidroxicloroquina, que tem ineficácia comprovada para o tratamento de Covid-19, e fez críticas a governos anteriores e àqueles que adotaram medidas mais restritivas durante a pandemia.

“Não fechei comércio, não tirei empregos e nem destruí o ganha pão das pessoas”, afirmou.

“Tenho as Forças Armadas ao meu lado, sou chefe supremo delas. Jamais elas irão às ruas para mantê-los em casa. Poderão, sim, um dia ir às ruas para garantir a sua liberdade e seu bem maior que é aquilo previsto em nossa Constituição”, afirmou.

Após o discurso, Bolsonaro entregou as chaves de algumas casas aos futuros moradores. No fim da cerimônia, que terminou por volta de 15h, ele tirou fotos com convidados, que se aglomeraram no palco.

Manifestações contra a visita do presidente Jair Bolsonaro

Antes de deixar o conjunto habitacional, o presidente ainda cumprimentou apoiadores que acompanhavam o evento por um cercadinho, do lado de fora. Em nenhum momento Bolsonaro falou com a imprensa

No distrito de Santa Cruz, o chefe do Executivo federal entrou em um bar, onde conversou com apoiadores, tomou um refrigerante e comeu frango frito.