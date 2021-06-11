Em avião no ES, Bolsonaro é vaiado e rebate críticos: "Deveriam ir de jegue"

O presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa em uma aeronave comercial Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ele tirou fotos com tripulantes e passageiros e afirmou que os críticos dentro daquele mesmo avião deveriam estar andando em jegues: "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'Fora, Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É o ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", afirmou o presidente, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave.

Bolsonaro desembarcou em Vitória no final da manhã desta sexta-feira. Inicialmente, foi recebido por um grupo de apoiadores, mas acabou sendo alvo de manifestantes, que levaram um cartaz alusivo às 500 mil mortes por Covid-19, marca que o país deve atingir nas próximas semanas. Simpatizantes do presidente hostilizaram os manifestantes com xingamentos e tentaram rasgar o cartaz.

PROTESTO NO AVIÃO

Um outro vídeo, feito por uma passageira, também viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, após a chegada de Bolsonaro a Vitória. As imagens foram feitas a partir dos assentos mais ao fundo da aeronave, onde dá para ouvir o coro de alguns passageiros, gritando "fora, Bolsonaro" e outras palavras de ordem contra o presidente. No avião, muitos passageiros usaram o celular para registrar o momento. Na tarde desta sexta-feira (11), o perfil da passageira no Instagram aparecia como "não disponível".

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