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Em Vitória

Em avião no ES, Bolsonaro é vaiado e rebate críticos: "Deveriam ir de jegue"

Ao ouvir gritos de "Fora, Bolsonaro", o presidente disparou a provocação dentro de uma aeronave comercial, no Aeroporto de Vitória, na manhã desta sexta-feira (11)

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2021 às 16:08
Bolsonaro é xingado dentro de avião
O presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa em uma aeronave comercial  Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) surpreendeu passageiros ao entrar, na manhã desta sexta-feira (11), num avião comercial que estava parado no Aeroporto de Vitória, onde o presidente desembarcou nesta mesma manhã para a sua primeira visita ao Espírito Santo desde a sua chegada ao Palácio do Planalto. Alguns passageiros gritaram "fora, Bolsonaro" e o chamaram de "genocida". Outros  apoiaram  Bolsonaro com gritos de "mito".
Ele tirou fotos com tripulantes e passageiros e afirmou que os críticos dentro daquele mesmo avião deveriam estar andando em jegues: "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'Fora, Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É o ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", afirmou o presidente, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave.
Bolsonaro desembarcou em Vitória no final da manhã desta sexta-feira. Inicialmente, foi recebido por um grupo de apoiadores, mas acabou sendo alvo de manifestantes, que levaram um cartaz alusivo às 500 mil mortes por Covid-19, marca que o país deve atingir nas próximas semanas. Simpatizantes do presidente hostilizaram os manifestantes com xingamentos e tentaram rasgar o cartaz.

PROTESTO NO AVIÃO

Um outro vídeo, feito por uma passageira,  também viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, após a chegada de Bolsonaro a Vitória. As imagens foram feitas a partir dos assentos mais ao fundo da aeronave, onde dá para ouvir o coro de alguns passageiros, gritando "fora, Bolsonaro" e outras palavras de ordem contra o presidente. No avião, muitos passageiros usaram o celular para registrar o momento.  Na tarde desta sexta-feira (11), o perfil da passageira no Instagram aparecia como "não disponível".

APOIO

A atitude do presidente  foi compartilhada por apoiadores da sua base de apoio. "Vai lá, Doria, faz igual!", escreveu a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) ao compartilhar o vídeo, em uma ironia ao desafeto político do presidente e governador de São Paulo.

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