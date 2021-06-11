"Jamais errei por omissão", diz Bolsonaro em discurso no ES

O Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de casas no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira

"Muitas vezes dói ouvir certas palavras, mas isso nos conforta. Somos humanos e erramos, mas jamais errei por omissão. Desde o início estive com vocês, nas comunidades mais pobres, sendo criticado. Mas preferi estar ao lado do povo, mesmo sabendo que tem um vírus mortal", afirmou, nesta sexta-feira (11), no palanque em São Mateus , Norte do Estado, onde inaugurou casas do programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida).

A CPI da Covid apura ações e omissões do governo federal no combate à Covid-19 e também o uso de verba federal por parte de Estados e municípios.

Enquanto é alvo de críticas por ter demorado a encomendar vacinas, como ao ignorar diversos e-mails da americana Pfizer , o presidente voltou a defender o uso da hidroxicloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz contra a doença.

"Fui acometido pelo vírus e tomei a hidroxicloroquina. (mito, mito, gritou a plateia). Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que procurou um remédio para esse mal, tinha que aparecer alguma coisa. Ouvi pessoas que tinham conhecimento sobre o caso, mas quando falei que poderia ser bom, a oposição abriu guerra contra a gente. Não sou cabeça dura, mas sou perseverante, enfrento desafios. Sou imorrível, imbroxável e incomível", prosseguiu.

Ao contrário do que disse Bolsonaro, o primeiro chefe de Estado a defender publicamente o uso da cloroquina foi o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois, no entanto, o americano apostou na estratégia de comprar vacinas, o que tem sido seguido pelo atual presidente de lá, Joe Biden.

FORÇAS ARMADAS PARA GARANTIR "LIBERDADE"

Ainda no palanque em São Mateus, o presidente voltou a citar as Forças Armadas.

"Eu não fechei comércio, não tirei o ganha pão de ninguém e jamais decretaria toque de recolher. Sou chefe das forças armadas, mas jamais irão às ruas para mantê-los em casa. Elas só irão às ruas para garantir a liberdade e o bem maior previsto na Constituição Federal."

Bolsonaro faz discurso em São Mateus

Ao lado de Bolsonaro, estavam, entre os aliados locais, a maioria sem máscara: os deputados federais Neucimar Fraga (PSD), Da Vitória (Cidadania), Soraya Manato (PSL) e Evair de Melo (PP) – esse usava máscara. Também entre os presentes estavam o ex-senador Magno Malta (PL) e o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido).

O anfitrião foi o prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB), que rasgou elogios ao presidente e até cantou em homenagem a ele.

A VISITA AO ES