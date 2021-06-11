Sem o governador, saiba quem foi o primeiro a receber Bolsonaro no ES

Oficial da Aeronáutica cumprimenta o presidente quando Bolsonaro pisa o solo capixaba Crédito: Reprodução de vídeo

Na ausência do governador Renato Casagrande, a maior autoridade do Estado, que não foi convidado para a agenda presidencial, coube a um oficial da Aeronáutica ser o primeiro a recepcionar Bolsonaro em solo capixaba. Os dois (de máscara) trocaram continências, um aperto formal de mãos e um leve tapinha nas costas.

SÓ PENSAM NELE

Aliados do presidente esperaram o presidente aos gritos de "Fora, Casagrande!".

ESQUECERAM DE MIM

Eleito como candidato de Bolsonaro, o prefeito Lorenzo Pazolini, de Vitória, não foi convidado para participar do evento presidencial.

ESQUECERAM DE TODOS

Os demais prefeitos da Grande Vitória também não. Inclusive Arnaldinho Borgo, de Vila Velha, fã declarado do presidente.

ESQUECERAM ATÉ DELE

Até o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, que é amigo de Bolsonaro, não foi convidado pelo Palácio do Planalto para nada.

O VITAL PRESIDENCIAL

Quem teve de embarcar nesta manhã no Aeroporto de Vitória teve dificuldades por causa da aglomeração, que já lembrava a do antigo Vital, realizado na Avenida Dante Michelini, transversal à Avenida Adalberto Simão Nader.

PREPARANDO A VISITA

A segurança e a assessoria presidencial começaram a preparar o Aeroporto de Vitória para receber Bolsonaro desde segunda-feira (7). A segurança do terminal não foi reforçada pela administração do aeroporto, e sim pelos militares.

A VIDA CONTINUA. E OS VOOS TAMBÉM

Aliás, apesar do tumulto decorrente da visita de Bolsonaro, a rotina dos voos comerciais não foi alterada.

UM DIA POR ANO

Até na Prainha, em Vila Velha, que foi retirado do roteiro da visita presidencial, a segurança estava reforçada. Parece exceção na rotina do bairro. E é.

ERA SEGREDO?

A vinda do deputado federal Eduardo Bolsonaro junto com a comitiva foi guardada a sete chaves até a manhã desta sexta (11).

TEMPO DE SOBRA

Por sinal, Eduardo Bolsonaro tietou o deputado estadual Capitão Assumção: "Te sigo nas redes sociais".

TIETE

Assumção também se destacou ao mostrar os bastidores da chegada do presidente.

VOVÔ BOLSONARO

Bolsonaro, sem máscara, segurou uma criança do saguão do aeroporto. Ficou brincando de tirar a chupeta e dar de volta. E o povo indo ao delírio.

PROTESTO

Em São Mateus, militantes de esquerda protestam contra a visita do presidente Crédito: Foto do leitor

Numa praça do Centro de São Mateus, militantes do MST e da esquerda protestam desde cedo contra a visita do presidente (e adversário).

MAU EXEMPLO

O presidente tirou a máscara assim que adentrou o saguão do aeroporto.

AO LADO DO CENTRÃO

O general Heleno também participa da comitiva presidencial.

ALÔ, GOVERNADOR!