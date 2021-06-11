Em São Mateus, Bolsonaro ganha homenagem ao som da "pisadinha"

A cerimônia para a entrega de 434 casas populares no bairro Aroeira, em São Mateus, contou com uma homenagem para o presidente Jair Bolsonaro (sem partida) no ritmo da pisadinha. Convidado pelo prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB), o cantor Law Lima subiu ao palco e cantou para o presidente a música "O mito chegou", feita, segundo ele, exclusivamente para a visita presidencial.
Também a convite do prefeito, a cantora evangélica Kayla, de nove anos, que é de São Mateus, também dedicou ao presidente a música "A vitória chegou", que narra a história de um homem que alcança seus objetivos por meio de Deus.
A estrutura do evento, montada pelo cerimonial da Presidência, é bancada com recursos públicos, assim como a transmissão pela TV Brasil, que também é mantida com verba da União. A Prefeitura de São Mateus também transmitiu na página do município o evento e os afagos a Bolsonaro.
Sem máscara, Bolsonaro levantou da cadeira ao ouvir a homenagem no ritmo da pisadinha e até arriscou alguns passos de dança. Animado, o prefeito Daniel da Açaí, que disse que já tinha recebido uma prévia da letra da música, também ajudou a cantar a canção.
"Ô ô ô, o mito chegou. Adivinha quem chegou aqui? Ele tá com o prefeito da periferia. É melhor já ir se acostumando. O presidente do empresário e do homem do campo", diz um trecho da música.
Bolsonaro faz discurso em São Mateus
O evento foi aberto ao público, que se aglomerou para acompanhar a cerimônia. Daniel da Açaí abraçou o presidente no palco, contrariando medidas sanitárias de isolamento social.
Essa é a primeira vez que Jair Bolsonaro visita o Estado como presidente da República. As casas entregues fazem parte do antigo programa Minha Casa, Minha Vida, rebatizado como Casa Verde e Amarela. As obras no local já se arrastam há 10 anos.
O presidente entrou em uma das casas, em gesto simbólico, e posou para fotos. Ao lado dele estava o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), os também deputados federais Evair de Melo (PP), Soraya Manato (PSL), Neucimar Fraga (PSD) e Da Vitória (Cidadania), líder da bancada capixaba. Além deles, o ex-senador Magno Malta (PL) e o ex-deputado Carlos Manato (sem partido) também faziam parte do grupo.