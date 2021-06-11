Em São Mateus, Bolsonaro ganha homenagem ao som da "pisadinha"

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Também a convite do prefeito, a cantora evangélica Kayla, de nove anos, que é de São Mateus, também dedicou ao presidente a música "A vitória chegou", que narra a história de um homem que alcança seus objetivos por meio de Deus.

A estrutura do evento, montada pelo cerimonial da Presidência, é bancada com recursos públicos, assim como a transmissão pela TV Brasil, que também é mantida com verba da União. A Prefeitura de São Mateus também transmitiu na página do município o evento e os afagos a Bolsonaro.

Sem máscara, Bolsonaro levantou da cadeira ao ouvir a homenagem no ritmo da pisadinha e até arriscou alguns passos de dança. Animado, o prefeito Daniel da Açaí, que disse que já tinha recebido uma prévia da letra da música, também ajudou a cantar a canção.

"Ô ô ô, o mito chegou. Adivinha quem chegou aqui? Ele tá com o prefeito da periferia. É melhor já ir se acostumando. O presidente do empresário e do homem do campo", diz um trecho da música.

Bolsonaro faz discurso em São Mateus

O evento foi aberto ao público, que se aglomerou para acompanhar a cerimônia. Daniel da Açaí abraçou o presidente no palco, contrariando medidas sanitárias de isolamento social.