"Falou com todo mundo", diz dono de bar que recebeu Bolsonaro em Aracruz

Após participar do evento de entrega de casas populares em São Mateus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma parada não programada no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, e fez um lanche em um bar local, onde comeu frango frito e bebeu uma Coca-Cola. A visita ao distrito surpreendeu moradores e até membros da comitiva presidencial.
A "boquinha" feita pelo presidente foi no bar do Zé Galego e quem o atendeu foi o proprietário, José Luiz Cabidelli. Ele contou que o lanche foi "cortesia da casa" e que a pausa de Bolsonaro durou quase uma hora.
"Foi legal, ele conversou com todo mundo. Tomou Coca-Cola, gente boa ele. Ficou quase uma hora no bar, acompanhado pelo ministro Tarcísio, pelo presidente da Caixa, Magno Malta, Carlos Manato, o filho Eduardo, entre outros. Tinha bastante gente. Sempre fui simpatizante dele, agora mais ainda, gosto das atitudes do nosso presidente"
O filho do dono do bar, Enzo Cabidelli, mostrou satisfação com a visita do presidente em Aracruz. "Ele foi muito humilde, tratou todo mundo bem, gostei muito da visita e o pessoal do bairro também. Foi muito gente boa, fiquei feliz com ele no meu comércio."
Segundo o deputado federal Neucimar Fraga (PSD), que participou da comitiva, o presidente solicitou aos pilotos da aeronave para descer em um campo de futebol, onde fosse possível aterrissar.
AGLOMERAÇÃO E CRÍTICA
A visita inesperada do presidente provocou aglomeração no distrito de Santa Cruz, que possui 12.300 pessoas, de acordo com último Censo do IBGE. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro cumprimentou as pessoas no local sem máscara de proteção contra a Covid-19.
Em um dos vídeos gravados durante a visita, disponível nas redes sociais, uma moradora faz críticas ao presidente.
"Gente, vocês não tem noção. Acreditam que o Bolsonaro desceu no campo do Santa Cruz, no bar aqui da esquina? Aguenta uma coisa dessa? O povo tudo aglomerado perto dele sem máscara", narra a mulher, enquanto filma.
Bolsonaro chegou ao Espírito Santo por volta de 10h desta sexta. Ele cumprimentou apoiadores do Aeroporto de Vitória, na Capital, sobrevoou o Contorno do Mestre Álvaro e participou da cerimônia de entrega de casas populares em São Mateus, no Norte do Estado. Ele foi embora às 17h20 e seguiu para São Paulo.