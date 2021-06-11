"Falou com todo mundo", diz dono de bar que recebeu Bolsonaro em Aracruz

Bolsonaro come frango frito e toma Coca-Cola em bar de Aracruz Crédito: Igor Rufino

A "boquinha" feita pelo presidente foi no bar do Zé Galego e quem o atendeu foi o proprietário, José Luiz Cabidelli. Ele contou que o lanche foi "cortesia da casa" e que a pausa de Bolsonaro durou quase uma hora.

"Foi legal, ele conversou com todo mundo. Tomou Coca-Cola, gente boa ele. Ficou quase uma hora no bar, acompanhado pelo ministro Tarcísio, pelo presidente da Caixa, Magno Malta, Carlos Manato, o filho Eduardo, entre outros. Tinha bastante gente. Sempre fui simpatizante dele, agora mais ainda, gosto das atitudes do nosso presidente" José Luiz Cabidelli - Dono do bar

O filho do dono do bar, Enzo Cabidelli, mostrou satisfação com a visita do presidente em Aracruz. "Ele foi muito humilde, tratou todo mundo bem, gostei muito da visita e o pessoal do bairro também. Foi muito gente boa, fiquei feliz com ele no meu comércio."

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Segundo o deputado federal Neucimar Fraga (PSD), que participou da comitiva, o presidente solicitou aos pilotos da aeronave para descer em um campo de futebol, onde fosse possível aterrissar.

AGLOMERAÇÃO E CRÍTICA

A visita inesperada do presidente provocou aglomeração no distrito de Santa Cruz, que possui 12.300 pessoas, de acordo com último Censo do IBGE. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus , Bolsonaro cumprimentou as pessoas no local sem máscara de proteção contra a Covid-19.

Bolsonaro cumprimenta apoiadores em frente ao tradicional Bar do Galego Crédito: Igor Rufino

Em um dos vídeos gravados durante a visita, disponível nas redes sociais, uma moradora faz críticas ao presidente.

"Gente, vocês não tem noção. Acreditam que o Bolsonaro desceu no campo do Santa Cruz, no bar aqui da esquina? Aguenta uma coisa dessa? O povo tudo aglomerado perto dele sem máscara", narra a mulher, enquanto filma.