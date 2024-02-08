Lula sobre operação que mira Bolsonaro: “que seja aplicado o rigor da lei”

A operação, que está em andamento na manhã desta quinta-feira (8) no Distrito Federal e nos Estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás, apura a suposta existência de uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, visando a obter vantagem de natureza política com a manutenção de Jair Bolsonaro no poder.