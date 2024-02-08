Lula sobre operação que mira Bolsonaro: “que seja aplicado o rigor da lei”

A operação
LEIA MAIS SOBRE A OPERAÇÃO DA PF
► Operação da PF que mira Bolsonaro e aliados tem alvos no ES
► Bolsonaro é alvo de operação, e PF dá 24 horas para que ele entregue passaporte
► Me esqueçam', diz Jair Bolsonaro após ser alvo de operação da PF
► Quem é quem na operação da PF que mira Bolsonaro e aliados próximos
► Major do Exército é alvo no ES em operação da PF que mira Bolsonaro
► Valdemar Costa Neto é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo
► Bolsonaro aprovou mudança na minuta do golpe, diz Polícia Federal