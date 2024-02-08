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Tempus Veritatis

Lula sobre operação que mira Bolsonaro: “que seja aplicado o rigor da lei”

Presidente citou os ataques de 8 de janeiro de 2023 e pediu providências em relação aos ataques contra a democracia

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 08:44

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 fev 2024 às 08:44
Após a Polícia Federal (PF) deflagrar a operação ‘Tempus Veritatis’, que mira aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso.
A operação, que está em andamento na manhã desta quinta-feira (8) no Distrito Federal e nos Estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás, apura a suposta existência de uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, visando a obter vantagem de natureza política com a manutenção de Jair Bolsonaro no poder.
“É muito difícil um presidente da República comentar sobre uma operação da Polícia Federal que ocorre em segredo de Justiça. Espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei”, escreveu Lula no X, antigo Twitter.
Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
Presidente Lula (PT) Crédito: Fernando Madeira
Na publicação, o presidente citou os ataques de 8 de janeiro de 2023 e pediu providências. “Sabemos dos ataques à democracia, precisamos saber quem financiou os acampamentos. Vamos esperar as investigações”, finalizou o presidente.

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A operação

Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas. Jair Bolsonaro também é citado entre os que precisam entregar o passaporte às autoridades.

LEIA MAIS SOBRE A OPERAÇÃO DA PF

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