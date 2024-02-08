'Me esqueçam', diz Jair Bolsonaro após ser alvo de operação da PF

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Decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis
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Segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis
Lula se manifesta
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