'Me esqueçam', diz Jair Bolsonaro após ser alvo de operação da PF

Ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF na manhã desta quinta-feira (8) Crédito: Fotoarena/ Folhapress

"Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável. Me esqueçam, já tem outro governando o país" Jair Bolsonaro - Ex-presidente da República e alvo de operação da Polícia Federal

Além do ex-presidente, a operação mira alvos em nove estados e no Distrito Federal, inclusive no Espírito Santo . Segundo Bergamo, Bolsonaro ainda estaria se inteirando sobre os detalhes da operação, que já prendeu Filipe Martins [ex-assessor especial de Bolsonaro], Marcelo Câmara [coronel da reserva do Exército e suspeito por fraudes em cartões de vacina da família Bolsonaro] e Rafael Martins [major das Forças Especiais do Exército].

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O coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Netto, alvo do quarto mandado de prisão, não foi detido por estar nos Estados Unidos. Ele será notificado pelo Exército.

O foco da operação é apurar a suposta existência de uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, visando a obter vantagem de natureza política com a manutenção de Jair Bolsonaro no poder.

Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas. Jair Bolsonaro também é citado entre os que precisam entregar o passaporte às autoridades e está proibido de deixar o Brasil

Lula se manifesta

“É muito difícil um presidente da República comentar sobre uma operação da Polícia Federal que ocorre em segredo de Justiça. Espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei”, escreveu Lula no X, antigo Twitter.

Na publicação, o presidente citou os ataques de 8 de janeiro de 2023 e pediu providências. “Sabemos dos ataques à democracia, precisamos saber quem financiou os acampamentos. Vamos esperar as investigações”, finalizou Lula.