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Tentativa de golpe

Michelle cancela turnê em igrejas dos EUA após Bolsonaro ser alvo de operação da PF

Michelle iria participar da turnê chamada "Encontro de Mulheres Protagonistas" entre segunda (12) e sexta-feira (16)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 14:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 fev 2024 às 14:57
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro cancelou uma turnê que iria fazer por igrejas evangélicas dos Estados Unidos após o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na quinta (8). Em um primeiro instante a agenda de Michelle no exterior, que seria feito com a senadora Damares Alves (Republicanos) havia sido mantida.
Michelle iria participar da turnê chamada "Encontro de Mulheres Protagonistas" entre esta segunda (12) e a sexta-feira (16). A ex-primeira-dama iria palestrar em igrejas de Orlando e Pompano Beach, na Flórida, Atlanta, na Geórgia, e Boston, em Massachusetts.
A informação do cancelamento por parte de Michelle foi dada por Damares, que ainda vai participar da turnê. A senadora disse que a ex-primeira-dama não viajou para os EUA por conta do que "está acontecendo no Brasil".
A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR - 28/08/2020
"Estou em Miami me preparando para os eventos Mulheres Protagonistas. Claro, a nossa ex-primeira-dama não pode vir. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Era mais fácil para mim ter ficado lá. O meu DF também está passando por grandes problemas nestes dias (em referência às fortes chuvas que atingiram a capital do País nesta semana), mas eu decidi vir, porque é neste momento que nós precisamos fortalecer o movimento conservador no Brasil e fora do país", disse Damares no perfil oficial do evento no Instagram.
No dia em que a operação da PF foi deflagrada, o Estadão procurou a assessoria de Damares, que confirmou que a agenda com Michelle estava "mantida e sem alterações". A reportagem procurou a assessoria da ex-primeira-dama, mas não obteve retorno.

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A operação, denominada Tempus Veritatis, cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão. Bolsonaro teve o seu passaporte apreendido e está proibido de deixar o País.
A investigação apura a existência de uma organização criminosa responsável por atuar em tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Michelle não foi alvo da investigação.
Em entrevista à Coluna do Estadão na quinta, Bolsonaro afirmou que não tinha tido acesso aos autos da investigação a sugeriu que a ação da PF era uma perseguição. "Não tenho acesso ao que é, qual o motivo da busca e apreensão e o que está sendo investigado. (...) Me perseguem o tempo todo", disse.

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Evento tinha ingressos de até R$ 550

Os eventos que Michelle cancelou a participação cobraram ingressos com preço variado entre US$ 45 e R$ 95, ou R$ 225 a R$ 474 na cotação atual da moeda americana.
Além do ticket, também foram cobrados entre US$ 8 a US$ 15 em impostos, o equivalente a R$ 75 no valor mais alto.
Quem pagasse o valor mais caro teria o direito de uma entrada antecipada, um livro de Damares e um "meet and greet", onde o pagante pode conhecer Michelle e Damares e tirar fotos com elas.

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