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Brasília

Jair Bolsonaro recebe alta três semanas após cirurgia no intestino

Ex-presidente estava em recuperação em Brasília desde 13 de abril; na saída do hospital, criticou Alexandre de Moraes e voltou a defender anistia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2025 às 13:26

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 13:26

Ex-presidente deixou hospital onde estava desde 13 de abril Crédito: Reprodução/@jairbolsosonaro no X
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica na manhã deste domingo (4), após três semanas internado no Hospital DF Star, em Brasília, por onde passou por uma cirurgia no intestino. Bolsonaro estava internado desde 13 de abril e vem se recuperando do procedimento desde então. O hospital ainda não publicou boletim médico sobre a alta.
Na quarta-feira, 30, Bolsonaro saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas permaneceu com o tratamento no quarto. No total, o ex-presidente passou 18 dias nos cuidados intensivos e só voltou a se alimentar pela via oral um dia antes, na terça (29).
Bolsonaro ficou na UTI desde o dia 13 de abril, quando foi submetido a uma cirurgia que durou 12 horas, envolvendo a retirada de aderências no intestino e a reconstrução da parede abdominal. O procedimento foi motivado por um mal-estar sofrido dois dias antes, durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte.
O ex-presidente foi internado inicialmente em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, após sentir fortes dores abdominais durante um evento político. Após avaliação médica, foi transferido para Natal e, posteriormente, para Brasília, onde passou pela cirurgia .

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