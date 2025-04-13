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Estado de saúde

Ex-presidente Jair Bolsonaro é submetido a cirurgia em Brasília

Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro foi diagnosticado com uma obstrução no intestino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2025 às 10:28

Publicado em 13 de Abril de 2025 às 10:28

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a cirurgia na manhã deste domingo (13) por causa de uma obstrução intestinal. O procedimento é realizado no hospital DF Star, em Brasília, segundo confirmou à Folha o senador Rogério Marinho (PL-RN).
Na última sexta-feira (11), Bolsonaro foi levado de helicóptero ao hospital na capital do Rio Grande do Norte. Ele estava no interior do Estado para um evento do PL. A nova internação acontece mais de seis anos após a facada que Bolsonaro levou na barriga durante a campanha eleitoral de 2018. O ex-presidente foi operado no dia do atentado, em Juiz de Fora (MG), e ao longo dos anos seguintes passou por mais quatro procedimentos no abdômen.
No sábado (12), o ex-presidente disse no X, antigo Twitter, que foi "internado às pressas" com "dores intensas e uma forte distensão abdominal". Ele também afirmou, na mesma postagem, que talvez não tenha percebido na hora a gravidade do caso: "O doutor Claudio Birolini me explicou que esse foi o quadro mais grave desde o atentado que quase me tirou a vida", escreveu. "Após minha transferência, provavelmente passarei por uma nova cirurgia", declarou.
O ex-presidente viajou de Natal a Brasília em um avião com equipamentos de UTI. Ele deixou o hospital andando e acenou a apoiadores, mas tinha um pequeno tubo preso ao nariz, e dois homens seguravam sua camisa pelas costas. A transferência para Brasília foi uma decisão de Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente. Aliados defendiam que ele fosse para São Paulo, e o próprio Bolsonaro mencionou essa possibilidade em redes sociais.
O ex-presidente deverá passar os próximos dias acompanhado de Michelle e do filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que moram em Brasília. Aliados preveem ter pouco acesso ao político no período.

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