Idosa que saiu de casa à noite e desapareceu em Cariacica é encontrada

Mariza Silva Moscoso, de 84 anos, havia saído do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Atualização Na tarde deste domingo (4), a família de dona Mariza Silva Moscoso informou que a idosa foi encontrada e bem.

A família de Mariza Silva Moscoso, de 84 anos, que estava em busca da idosa que desapareceu na noite de sábado (3) após sair de casa durante a noite, informou, na tarde deste domingo (4), que ela foi encontrada.

Ela mora com o neto, Windson Varjão, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo os familiares, ela tem esquizofrenia e teria desaparecido devido a um surto esquizofrênico. Além disso, a idosa também tem problemas cardíacos e precisa fazer uso constante de medicamentos.