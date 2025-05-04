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Família pediu ajuda

Idosa que saiu de casa à noite e desapareceu em Cariacica é encontrada

Mariza Silva Moscoso, de 84 anos, mora no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica; família informou que ela está bem
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

04 mai 2025 às 13:14

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 13:14

Mariza Silva Moscoso, de 84 anos, saiu do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica
Mariza Silva Moscoso, de 84 anos, havia saído do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Atualização

04/05/2025 - 3:22
Na tarde deste domingo (4), a família de dona Mariza Silva Moscoso informou que a idosa foi encontrada e bem. 
A família de Mariza Silva Moscoso, de 84 anos, que estava em busca da idosa que desapareceu na noite de sábado (3) após sair de casa durante a noite, informou, na tarde deste domingo (4), que ela foi encontrada. 
Ela mora com o neto, Windson Varjão, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo os familiares, ela tem esquizofrenia e teria desaparecido devido a um surto esquizofrênico. Além disso, a idosa também tem problemas cardíacos e precisa fazer uso constante de medicamentos.
Windson registrou boletim de ocorrência, e a família divulgou o desaparecimento nas redes sociais e em canais de comunicação. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem de A Gazeta para esclarecimentos sobre as buscas por Mariza, mas não houve retorno. 

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