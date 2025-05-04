Idosa que saiu de casa à noite e desapareceu em Cariacica é encontrada

Atualização
04/05/2025 - 3:22
Na tarde deste domingo (4), a família de dona Mariza Silva Moscoso informou que a idosa foi encontrada e bem.
A família de Mariza Silva Moscoso, de 84 anos, que estava em busca da idosa que desapareceu na noite de sábado (3) após sair de casa durante a noite, informou, na tarde deste domingo (4), que ela foi encontrada.
Ela mora com o neto, Windson Varjão, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo os familiares, ela tem esquizofrenia e teria desaparecido devido a um surto esquizofrênico. Além disso, a idosa também tem problemas cardíacos e precisa fazer uso constante de medicamentos.
Windson registrou boletim de ocorrência, e a família divulgou o desaparecimento nas redes sociais e em canais de comunicação. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem de A Gazeta para esclarecimentos sobre as buscas por Mariza, mas não houve retorno.