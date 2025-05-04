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Banhistas sofrem queimaduras ao acender churrasqueira em praia de Guarapari

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a corporação encontrou uma das vítimas, um jovem de 18 anos, sentado na areia, recebendo amparo de outros banhistas
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 mai 2025 às 12:27

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 12:27

Jovem sofreu queimaduras ao tentar acender churrasqueira em praia de Guarapari Crédito: Leitor de A Gazeta
A tentativa de realizar um churrasco em meio a uma praia lotada terminou com dois banhistas sofrendo queimaduras ao acenderem uma churrasqueira usando álcool. O caso aconteceu na tarde do sábado (3), na Praia do Morro, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a corporação encontrou uma das vítimas, um jovem de 18 anos, sentado na areia, recebendo amparo de outros banhistas. Veja o vídeo abaixo:
O jovem teve ferimentos nas mãos, braços, ombros, pescoço e rosto. Ele recebeu os primeiros socorros ainda na praia e, em seguida, foi levado de ambulância para um hospital da região. Durante o trajeto, o pai da vítima revelou também ter sofrido queimadura em uma das orelhas.
Ambos foram encaminhados para atendimento médico, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Até o início da tarde deste domingo (4) não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

VEJA ABAIXO COMO ACENDER CHURRASQUEIRA COM SEGURANÇA:

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