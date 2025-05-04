Homem é morto a tiros em distrito do ES onde jovem foi assassinado há três dias

Um homem de 30 anos foi morto a tiros, na madrugada deste domingo (4), no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, município da Região Norte do Espírito Santo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava morto e caído no chão, coberto por um lençol.
Nenhum suspeito foi detido, e o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia e será liberado para os familiares.
Essa é a segunda morte a tiros registrada na região em apenas três dias. Na tarde de quinta-feira (1º), um jovem de 26 anos, identificado como Gabriel de Jesus Oliveira, foi assassinado a tiros por dois homens encapuzados próximo ao alambrado de um campo de futebol, também no distrito de Braço do Rio. O caso também segue em investigação.