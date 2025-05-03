Encapuzados atiram em mulher e suspeito é morto a tiros em Sooretama

Local onde suspeitos atiraram em mulher, no bairro Sayonara, em Sooretama Crédito: Leitor/AGazeta

Três homens encapuzados tentaram matar uma mulher a tiros no bairro Sayonara, em Sooretama, cidade localizada na Região Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (3). Testemunhas contaram à Polícia Militar que três homens encapuzados atiraram contra Milena Marinho, de 21 anos, atingindo-a na cabeça e em outras partes do corpo, e fugiram do local. Ela foi socorrida viva e levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares, também no Norte do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Em seguida, uma denúncia sobre o roubo de uma bicicleta levou os militares a realizar buscas na região para localizar os suspeitos, que poderiam ter ligação com o crime inicial. Dois suspeitos com uma bicicleta foram encontrados e, durante a tentativa de abordagem, sacaram duas armas de fogo e tentaram fugir pela BR 101, iniciando confronto com a Polícia Militar. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido. Mesmo ferido, ele tentou fugir e pulou diversos muros até cair em uma residência. O Samu/192 foi acionado para atendimento, mas o homem morreu no local. O outro suspeito segue foragido e as armas utilizadas no crime não foram encontradas.