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Crime

Encapuzados atiram em mulher e suspeito é morto a tiros em Sooretama

Suspeitos roubaram bicicleta e tentaram fugir, mas foram localizados; Mulher não resistiu e morreu no Hospital Rio Doce, em Linhares
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

03 mai 2025 às 19:32

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 19:32

Local onde suspeitos atiraram em mulher, no bairro Sayonara, em Sooretama
Local onde suspeitos atiraram em mulher, no bairro Sayonara, em Sooretama Crédito: Leitor/AGazeta
Três homens encapuzados tentaram matar uma mulher a tiros no bairro Sayonara, em Sooretama, cidade localizada na Região Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (3). Testemunhas contaram à Polícia Militar que três homens encapuzados atiraram contra Milena Marinho, de 21 anos, atingindo-a na cabeça e em outras partes do corpo, e fugiram do local. Ela foi socorrida viva e levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares, também no Norte do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
Em seguida, uma denúncia sobre o roubo de uma bicicleta levou os militares a realizar buscas na região para localizar os suspeitos, que poderiam ter ligação com o crime inicial. Dois suspeitos com uma bicicleta foram encontrados e, durante a tentativa de abordagem, sacaram duas armas de fogo e tentaram fugir pela BR 101, iniciando confronto com a Polícia Militar. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido. Mesmo ferido, ele tentou fugir e pulou diversos muros até cair em uma residência. O Samu/192 foi acionado para atendimento, mas o homem morreu no local. O outro suspeito segue foragido e as armas utilizadas no crime não foram encontradas.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Sooretama e nenhum suspeito foi detido até o momento. Os corpos das vítimas, uma mulher de 21 anos e um adolescente de 16 anos, foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal de Linhares para realização de necropsia e, posteriormente, liberação para os familiares. Informações que podem ajudar nas investigações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).

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