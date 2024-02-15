Angelo Martins Denicoli está proibido de deixar o país Crédito: Redes Sociais/Reprodução

De acordo com as investigações, o major integrava o "núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral", composto também pelo tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens da Presidência, pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres e por outros aliados do ex-presidente. Denicoli teria contribuído na produção, na divulgação e na amplificação de notícias falsas.

Your browser does not support the audio element. Major alvo de operação da PF no ES é demitido pelo governo de São Paulo

Outros dois militares alvos da operação foram exonerados pelo Exército, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, em Goiânia, e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, comandante da 3º Companhia de Forças Especiais, em Manaus. Publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira (14), as demissões foram assinadas pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva, no último dia 8.

Núcleos para articulação de golpe

A decisão de Moraes mostrou que os alvos da operação estavam planejando a execução de um golpe de Estado em uma organização formada por, pelo menos, seis diferentes tipos de atuação. As tarefas das frentes tinham três objetivos: desacreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito, para manter a permanência de seu grupo no poder.