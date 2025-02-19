Major do ES é denunciado com Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Angelo Denicoli e Jair Bolsonaro foram denunciados pela PGR Crédito: Reprodução

Nos autos, o major é denunciado por integrar, "de maneira livre, consciente e voluntária, uma organização criminosa constituída desde pelo menos o dia 29 de junho de 2021 e operando até o dia 8 de janeiro de 2023".



Ainda conforme a denúncia da PGR, a organização criminosa, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "utilizou de violência e grave ameaça com o objetivo de impedir o regular funcionamento dos Poderes da República".

Bolsonaro é apontado como líder de uma organização criminosa “baseada em projeto autoritário de poder” e “com forte influência de setores militares”.

“A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam, e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático”, diz um trecho da denúncia.

Indiciado em 2024

Em novembro do ano passado , a Polícia Federal revelou o nome dos 37 indiciados , entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na investigação que apurou a existência de uma organização criminosa responsável por atuar de forma coordenada, em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. Angelo Martins Denicoli também integrava a relação divulgada pela PF na ocasião.

O relatório final da Polícia Federal foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o indiciamento dos investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.