Theodorico tira licença médica e vice assume prefeitura em Cachoeiro

Júnior Corrêa (de costas) assume a prefeitura no lugar de Theodorico Ferraço Crédito: Assessoria de imprensa

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (MDB), licenciou-se do cargo nesta terça-feira (17) para tratamento médico preventivo, conforme informações da assessoria de imprensa do mandatário. Ele será substituído por seu vice, Júnior Corrêa (Novo), nos 15 dias em que ficará ausente do Executivo da cidade do Sul do Espírito Santo.>

Ainda de acordo com a assessoria do prefeito, o afastamento atende a orientação médica, tendo em vista que ele realizará procedimento ocular e exames complementares no joelho. Apesar de a licença ter previsão de durar duas semanas, há expectativa de que Ferraço retorne ao cargo na primeira semana de julho. Essa é a segunda vez que o emedebista se afasta para cuidar da saúde. A primeira foi em janeiro deste ano.>