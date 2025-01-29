Theodorico tira licença para tratamento médico, e vice assume em Cachoeiro

A transmissão da gestão foi realizada nesta quarta (29), quando Ferraço destacou a confiança em Corrêa para a continuidade aos projetos e programas da cidade.

"É com muita tranquilidade que me afasto para realizar o procedimento necessário e me dedicar à recuperação, sabendo que Júnior Corrêa continuará o trabalho com responsabilidade e dedicação. Confio plenamente em sua capacidade de conduzir a gestão nesse período. A prefeitura está em boas mãos", destacou Ferraço, em comunicado enviado à imprensa.