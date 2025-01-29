Theodorico tira licença para tratamento médico, e vice assume em Cachoeiro

Júnior Corrêa (Novo), vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, vai assumir na manhã desta quinta-feira (30) a prefeitura da cidade da Região Sul do Espírito Santo de forma interina. Theodorico Ferraço (PP) comunicou, nesta quarta (29), que se afastará do cargo, por orientação de um oftalmologista, para a realização de um procedimento ocular. A licença deve durar pelo menos 15 dias, com retorno do chefe do Executivo previsto para o dia 14 de fevereiro.
A transmissão da gestão foi realizada nesta quarta (29), quando Ferraço destacou a confiança em Corrêa para a continuidade aos projetos e programas da cidade.
"É com muita tranquilidade que me afasto para realizar o procedimento necessário e me dedicar à recuperação, sabendo que Júnior Corrêa continuará o trabalho com responsabilidade e dedicação. Confio plenamente em sua capacidade de conduzir a gestão nesse período. A prefeitura está em boas mãos", destacou Ferraço, em comunicado enviado à imprensa.
Ao receber o cargo, Júnior afirmou que está “preparado para manter a gestão dentro da normalidade” e se compromete a manter a continuidade dos serviços prestados à população de Cachoeiro, garantindo que os projetos em andamento seguirão sem interrupção.