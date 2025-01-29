OAB pede ampliação de prazos dos processos após falha em sistema do TJES

Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

No documento assinado pela presidente da Ordem, Érica Neves, e ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, a OAB-ES frisa que, desde as primeiras horas desta quarta (29), o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) de 1º e 2º grau estaria apresentando "falhas técnicas severas, impossibilitando o acesso dos advogados".

"Importa destacar que, mesmo diante do comunicado emitido por esse tribunal, orientando o uso de login e senha e do certificado digital para assinaturas dos documentos, os problemas persistiram, dificultando sobremaneira o desempenho das atividades advocatícias", diz o ofício assinado pela presidente da OAB-ES.