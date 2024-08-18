Os partidos que estão ao lado do PT nas eleições de 2024 no ES

Urna eletrônica a ser utilizada nas eleições de 2024Crédito: freepik
O PT lançou 19 candidatos a prefeito no Espírito Santo em 2024. Desses, 13 estão sem coligação, contam apenas com a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. As três siglas atuam, no pleito, como se fossem uma só. Outros seis candidatos petistas conseguiram atrair aliados em municípios capixabas, mas as coligações são enxutas.
As coalizões foram registradas em Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Mimoso do Sul e Mantenópolis (Veja tabela no final deste texto).
Proporcionalmente, o PT do presidente Lula está mais isolado que o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado. As 13 candidaturas a prefeito sem coligação representam 68% (do total de 19).
Com receio do sentimento antipetista embutido em parte do eleitorado, o Podemos, que reúne, principalmente, políticos de centro-direita, resistiu e preferiu não coligar com ninguém na disputa pela prefeitura da Capital.
O PDT, aliado histórico do PT, desta vez deu as mãos ao Partido dos Trabalhadores em apenas mais uma cidade capixaba: Mimoso do Sul.
Lá, o advogado Vaval (PT) é candidato a prefeito e tem como vice o pedetista Evaldo Mazza. A coligação "Juntos por Mimoso" é composta por PT, PCdoB, PV e PDT.
A federação formada por PSOL e Rede está ao lado dos petistas em dois municípios: Cariacica e Cachoeiro.
Em 2020, o PT lançou 16 candidatos a prefeito no Espírito Santo e não elegeu ninguém. João Coser e Célia Tavares foram derrotados no segundo turno, em Vitória e Cariacica, respectivamente, mas tiveram um bom desempenho nas urnas.
Naquele ano, o PT conseguiu emplacar a filha do ex-prefeito, Karla Coser, como vereadora na Câmara de Vitória. Ela é, hoje, a única parlamentar municipal filiada ao partido nas principais cidades da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra) e disputa a reeleição.
Em 2024, o Partido dos Trabalhadores lançou, ao todo, 321 candidatos a vereador em todo o estado.
Voltando aos candidatos a prefeito petistas, como já mencionado aqui, 13 deles contam apenas com o próprio PT e com os demais integrantes da federação Brasil da Esperança.
Mas não só de candidatos próprios se faz uma eleição. A Brasil da Esperança apoia 18 nomes de outros partidos no Espírito Santo e os dados registrados na Justiça Eleitoral revelam as alianças firmadas.
Em Vila Valério, por exemplo, o prefeito Davi Ramos (PP) está em busca da reeleição com uma coligação bastante heterogênea, formada por PT, PCdoB, PV, MDB, PP, PSB, União e DC.
O Progressitas (PP) congrega políticos, majoritariamente, de direita ou centro-direita e, no Espírito Santo, abriga, por exemplo, o deputado federal Evair de Melo, que faz oposição ao governo Lula. Ao mesmo tempo, porém, o PP tem um ministério no governo federal.
Em Sooretama, o advogado Willian Calango (União Brasil) disputa a prefeitura com o apoio de PP, PRD, PSB, União, PT, PCdoB e PV.
Em Muqui, a federação Brasil da Esperança está ao lado do candidato do PSB, o ex-prefeito Frei Paulão. A coligação "Vamos juntos fazer melhor" é composta por PT, PCdoB, PV, Podemos, União Brasil, MDB e PSB.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.