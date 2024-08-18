Os partidos que estão ao lado do PT nas eleições de 2024 no ES

Urna eletrônica a ser utilizada nas eleições de 2024 Crédito: freepik

O PT lançou 19 candidatos a prefeito no Espírito Santo em 2024. Desses, 13 estão sem coligação, contam apenas com a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. As três siglas atuam, no pleito, como se fossem uma só. Outros seis candidatos petistas conseguiram atrair aliados em municípios capixabas, mas as coligações são enxutas.

As coalizões foram registradas em Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Mimoso do Sul e Mantenópolis (Veja tabela no final deste texto).

Proporcionalmente, o PT do presidente Lula está mais isolado que o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado. As 13 candidaturas a prefeito sem coligação representam 68% (do total de 19).

O Partido Liberal registrou 50 candidatos à chefia de Executivos municipais — é a legenda com mais candidatos a prefeito no Espírito Santo —, dentre os quais 29 estão isolados, o que corresponde a 58%.

PDT, além dos partidos da federação. Vitória é a principal vitrine municipal no estado e eleger João Coser (PT) está entre as prioridades do Partido dos Trabalhadores no país, de acordo com a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann. Ainda assim, o deputado estadual e ex-prefeito tem apoio apenas do, além dos partidos da federação.

Com receio do sentimento antipetista embutido em parte do eleitorado, o Podemos, que reúne, principalmente, políticos de centro-direita, resistiu e preferiu não coligar com ninguém na disputa pela prefeitura da Capital.

O PDT, aliado histórico do PT, desta vez deu as mãos ao Partido dos Trabalhadores em apenas mais uma cidade capixaba: Mimoso do Sul.

Lá, o advogado Vaval (PT) é candidato a prefeito e tem como vice o pedetista Evaldo Mazza. A coligação "Juntos por Mimoso" é composta por PT, PCdoB, PV e PDT.

A federação formada por PSOL e Rede está ao lado dos petistas em dois municípios: Cariacica e Cachoeiro.

O nanico Agir trabalha pela eleição de dois candidatos petistas a prefeito no Espírito Santo: em Mantenópolis e Linhares.

Somente o Agir se juntou a PT, PV e PCdoB na coligação "Linhares da Esperança".

Em Mantenópolis, Varly Lima (PT), que disputou em 2020, entrou na corrida mais uma vez. O vice dele é Carlos da Ração (PT). A chapa, assim, é puro-sangue.

Na coligação "Com fé, união e esperança para fazer a mudança" estão PT, PV, PCdoB, Agir e PSB.

É a única cidade em que o partido de Casagrande apoia, formalmente, um candidato a prefeito do PT no Espírito Santo.

Em 2020, o PT lançou 16 candidatos a prefeito no Espírito Santo e não elegeu ninguém. João Coser e Célia Tavares foram derrotados no segundo turno, em Vitória e Cariacica, respectivamente, mas tiveram um bom desempenho nas urnas.

Naquele ano, o PT conseguiu emplacar a filha do ex-prefeito, Karla Coser, como vereadora na Câmara de Vitória. Ela é, hoje, a única parlamentar municipal filiada ao partido nas principais cidades da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra) e disputa a reeleição.

Em 2024, o Partido dos Trabalhadores lançou, ao todo, 321 candidatos a vereador em todo o estado.

Voltando aos candidatos a prefeito petistas, como já mencionado aqui, 13 deles contam apenas com o próprio PT e com os demais integrantes da federação Brasil da Esperança.

O candidato a prefeito de Vila Velha João Batista Gagno Intra, o Babá Crédito: Divulgação

Em Guarapari, Oylas Pereira (PT) está na mesma situação, mas com chapa puro-sangue. A vice é Professora Gilceia, também filiada ao PT.

PARCERIAS

Mas não só de candidatos próprios se faz uma eleição. A Brasil da Esperança apoia 18 nomes de outros partidos no Espírito Santo e os dados registrados na Justiça Eleitoral revelam as alianças firmadas.

Em Vila Valério, por exemplo, o prefeito Davi Ramos (PP) está em busca da reeleição com uma coligação bastante heterogênea, formada por PT, PCdoB, PV, MDB, PP, PSB, União e DC.

O Progressitas (PP) congrega políticos, majoritariamente, de direita ou centro-direita e, no Espírito Santo, abriga, por exemplo, o deputado federal Evair de Melo, que faz oposição ao governo Lula. Ao mesmo tempo, porém, o PP tem um ministério no governo federal.

Em Sooretama, o advogado Willian Calango (União Brasil) disputa a prefeitura com o apoio de PP, PRD, PSB, União, PT, PCdoB e PV.