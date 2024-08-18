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Coligações

Os partidos que estão ao lado do PT nas eleições de 2024 no ES

Sigla lançou 19 candidatos a prefeito. Treze deles estão isolados, com apoio apenas das legendas que compõem a federação Brasil da Esperança. Veja quem subiu no palanque dos outros seis

Públicado em 

18 ago 2024 às 09:19
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Urna eletrônica
Urna eletrônica a ser utilizada nas eleições de 2024 Crédito: freepik
O PT lançou 19 candidatos a prefeito no Espírito Santo em 2024. Desses, 13 estão sem coligação, contam apenas com a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. As três siglas atuam, no pleito, como se fossem uma só. Outros seis candidatos petistas conseguiram atrair aliados em municípios capixabas, mas as coligações são enxutas.
As coalizões foram registradas em Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Mimoso do Sul e Mantenópolis (Veja tabela no final deste texto).
Proporcionalmente, o PT do presidente Lula está mais isolado que o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado. As 13 candidaturas a prefeito sem coligação representam 68% (do total de 19). 
O Partido Liberal registrou 50 candidatos à chefia de Executivos municipais — é a legenda com mais candidatos a prefeito no Espírito Santo —, dentre os quais 29 estão isolados, o que corresponde a 58%.
Vitória é a principal vitrine municipal no estado e eleger João Coser (PT) está entre as prioridades do Partido dos Trabalhadores no país, de acordo com a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann. Ainda assim, o deputado estadual e ex-prefeito tem apoio apenas do PDT, além dos partidos da federação.
A coluna apurou que, na reta final do prazo para realização de convenções partidárias, emissários do governo Renato Casagrande (PSB) atuaram para que o Podemos reforçasse o palanque de Coser, mas não teve jeito.
Com receio do sentimento antipetista embutido em parte do eleitorado, o Podemos, que reúne, principalmente, políticos de centro-direita, resistiu e preferiu não coligar com ninguém na disputa pela prefeitura da Capital.
O PDT, aliado histórico do PT, desta vez deu as mãos ao Partido dos Trabalhadores em apenas mais uma cidade capixaba: Mimoso do Sul.
Lá, o advogado Vaval (PT) é candidato a prefeito e tem como vice o pedetista Evaldo Mazza. A coligação "Juntos por Mimoso" é composta por PT, PCdoB, PV e PDT.
A federação formada por PSOL e Rede está ao lado dos petistas em dois municípios: Cariacica e Cachoeiro.
Na cidade da Grande Vitória, a ex-secretária municipal de Eduação Célia Tavares (PT) tem como vice o assistente social Hudson Vassoler (PSOL). A coligação "Cariacica pode muito mais" é, em resumo, a soma das federações Brasil da Esperança e PSOL/Rede.
O mesmo ocorre em Cachoeiro, onde o ex-prefeito Carlos Casteglione (PT) tenta voltar ao poder. A coligação "Com a força do povo" tem PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. A vice na chapa é Marlene Forte (PCdoB).
O nanico Agir trabalha pela eleição de dois candidatos petistas a prefeito no Espírito Santo: em Mantenópolis e Linhares.
Em Linhares, a federação Brasil da Esperança tentou lançar o ex-prefeito José Carlos Elias, mas a filiação dele ao PT foi barrada pela Justiça Eleitoral. Outro candidato, petista, então, foi escalado meio em cima da hora para disputar a prefeitura: Galego, tendo como vice o médico Teobaldo Heleodoro (PT).
Somente o Agir se juntou a PT, PV e PCdoB na coligação "Linhares da Esperança".
Em Mantenópolis, Varly Lima (PT), que disputou em 2020, entrou na corrida mais uma vez. O vice dele é Carlos da Ração (PT). A chapa, assim, é puro-sangue.
Na coligação "Com fé, união e esperança para fazer a mudança" estão PT, PV, PCdoB, Agir e PSB.
É a única cidade em que o partido de Casagrande apoia, formalmente, um candidato a prefeito do PT no Espírito Santo.

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Em 2020, o PT lançou 16 candidatos a prefeito no Espírito Santo e não elegeu ninguém. João Coser e Célia Tavares foram derrotados no segundo turno, em Vitória e Cariacica, respectivamente, mas tiveram um bom desempenho nas urnas.
Naquele ano, o PT conseguiu emplacar a filha do ex-prefeito, Karla Coser, como vereadora na Câmara de Vitória. Ela é, hoje, a única parlamentar municipal filiada ao partido nas principais cidades da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra) e disputa a reeleição.
Em 2024, o Partido dos Trabalhadores lançou, ao todo, 321 candidatos a vereador em todo o estado.
Voltando aos candidatos a prefeito petistas, como já mencionado aqui, 13 deles contam apenas com o próprio PT e com os demais integrantes da federação Brasil da Esperança.
Em Vila Velha, o ex-vereador Babá (PT) não tem coligação na corrida pela prefeitura. O vice dele é Professor Rodrigo (PCdoB).
O candidato a prefeito de Vila Velha João Batista Gagno Intra, o Babá
O candidato a prefeito de Vila Velha João Batista Gagno Intra, o Babá Crédito: Divulgação
Em Guarapari, Oylas Pereira (PT) está na mesma situação, mas com chapa puro-sangue. A vice é Professora Gilceia, também filiada ao PT.
Na Serra, o candidato a prefeito Professor Roberto Carlos é outro que conta apenas com a federação Brasil da Esperança. A vice dele é Cida Alves (PCdoB).
PARCERIAS
Mas não só de candidatos próprios se faz uma eleição. A Brasil da Esperança apoia 18 nomes de outros partidos no Espírito Santo e os dados registrados na Justiça Eleitoral revelam as alianças firmadas.
Em Vila Valério, por exemplo, o prefeito Davi Ramos (PP) está em busca da reeleição com uma coligação bastante heterogênea, formada por PT, PCdoB, PV, MDB, PP, PSB, União e DC.
O Progressitas (PP) congrega políticos, majoritariamente, de direita ou centro-direita e, no Espírito Santo, abriga, por exemplo, o deputado federal Evair de Melo, que faz oposição ao governo Lula. Ao mesmo tempo, porém, o PP tem um ministério no governo federal.
Em Sooretama, o advogado Willian Calango (União Brasil) disputa a prefeitura com o apoio de PP, PRD, PSB, União, PT, PCdoB e PV.
Em Colatina, a federação formada por PT, PCdoB e PV está no palanque do prefeito Guerino Balestrassi (MDB), que conta também com Podemos, PRD, MDB, PSDB, Cidadania, PDT, Agir, PMB, Solidariedade e PP.
Em Muqui, a federação Brasil da Esperança está ao lado do candidato do PSB, o ex-prefeito Frei Paulão. A coligação "Vamos juntos fazer melhor" é composta por PT, PCdoB, PV, Podemos, União Brasil, MDB e PSB.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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