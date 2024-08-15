PT desiste de Zé Carlos Elias e lança novo nome para prefeito de Linhares

Zé Carlos Elias tentava se filiar ao PT para concorrer nas eleições de 2024 Crédito: Redes sociais

A Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PC doB, desistiu do nome do ex-prefeito José Carlos Elias para a disputa da Prefeitura de Linhares , no Norte do Espírito Santo. A decisão foi tomada pelos dirigentes do PT, que tentava filiá-lo, em acordo com o político e as demais legendas federadas, na quarta-feira (14). Em seu lugar entra Wilson Ramos Filho (PT). O vice na chapa segue o mesmo e será o médico-cirurgião Teobaldo Heleodoro (PCdoB).

Em conversa com A Gazeta na manhã desta quinta-feira (15), a presidente do partido em Linhares, Maria Tereza da Silva Brandão, disse que o PT aguardava o processo que envolve José Carlos Elias tramitar na Justiça Eleitoral. A reportagem apurou, no entanto, que os recursos sequer foram encaminhados para julgamento no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

“A gente estava aguardando o processo dele e não foi despachado, daí decidimos registrar outro nome para não corres risco”, disse a presidente.

O processo a que Maria Tereza da Silva Brandão se refere é o de filiação de José Carlos Elias ao partido, que foi barrada pelo TRE-ES. No entendimento do desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o ex-prefeito não teria direito a se filiar porque havia irregularidades em seu título de eleitor, que deveriam ter sido sanadas no cartório eleitoral.