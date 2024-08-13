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Curtas políticas: Os candidatos para os quais Casagrande vai fazer campanha

Veja também: governador diz que, na Venezuela, não há democracia; uma linha política é traçada em Viana; "autor" de pedido de cassação de Armandinho posa ao lado do vereador

Públicado em 

13 ago 2024 às 09:18
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande discursa no Cosud, em Pedra Azul
Renato Casagrande discursa no Cosud, em Pedra Azul Crédito: Hélio Filho/Secom ES
O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou à coluna, em entrevista exclusiva no último sábado (10), que vai participar "pontualmente" de campanhas eleitorais em 2024. "Já me coloquei à disposição dos candidatos Euclério (Cariacica), Arnaldinho (Vila Velha), Wanderson (Viana) e Weverson (Serra)", revelou.
"Não vou ficar caminhando (nas ruas) e fazendo campanha diariamente, mas algum evento importante que eles acharem que eu deva participar eu estarei à disposição."
Nas convenções partidárias que confirmaram as candidaturas de Euclério Sampaio (MDB), Arnaldinho Borgo (Podemos) e Weverson Meireles (PDT) a prefeito, Casagrande apareceu, mas apenas virtualmente. Um vídeo de apoio foi exibido nas ocasiões.
Na prática, pode-se dizer que, em Vila Velha, o governador está ao lado de Arnaldinho na pré-campanha há tempos, ainda que subliminarmente, como ao coprotagonizar uma maratona de anúncios na cidade, no início de julho.
LINHA TRAÇADA EM VIANA
A disposição de Casagrande de participar ativamente da campanha de Wanderson Bueno (Podemos) à reeleição traça uma linha em Viana. Lá, o governador tem outro aliado na disputa pelo comando do Executivo municipal, o presidente estadual do PV, Fabrício Machado. 
Casagrande havia dito que não pretendia se manifestar publicamente a favor de um ou outro quando dois ou mais adeptos da base aliada estivessem na mesma corrida.
CACHOEIRO "BEM PROVÁVEL"
Em Cachoeiro de Itapemirim, o PSB tem candidatura própria à prefeitura, com a ex-secretária municipal de Obras Lorena Vasques. 
Nos bastidores, chegou-se a especular que o partido recuaria da ideia de disputar o comando do Executivo municipal, diante do resultado de pesquisas eleitorais, que mostram que os adversários são mais competitivos. Mas Lorena foi confirmada como candidata e, agora, o governador pode dar uma força para ela.
"É bem provável que eu manifeste minha posição mais clara em torno da Lorena, por reconhecer nela uma liderança com muita energia, com muita disposição, uma liderança feminina", afirmou Casagrande à coluna.
"Temos relação com outros candidatos, como Theodorico Ferraço (PP), que é aliado nosso, mas minha participação lá será uma participação em que eu poderei fortalecer as qualidades da Lorena. Estamos avaliando, mas temos chance de participar", acrescentou Casagrande.
Diversos aliados do Palácio Anchieta já estão no palanque de Theodorico em Cachoeiro.

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O VICE DO PSB

A escolha do vice na chapa de Arnaldinho Borgo (Podemos), em Vila Velha, deu o que falar. Como a coluna mostrou, o ex-secretário municipal de Planejamento Cael Linhalis foi escolhido, sobretudo, por ser filiado ao PSB, partido de Casagrande.
O prefeito escanteou o presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti (MDB). O fato de o vice ser do PSB deixou o ex-prefeito Neucimar Fraga (PP) "desconfortável", mas, mesmo assim, Neucimar vai subir no palanque de Arnaldinho.
Já o principal adversário do prefeito, Coronel Ramalho (PL), insinuou que houve "traição" ao presidente da Câmara e que "é o PSB, é a esquerda" quem realmente comanda o Executivo canela-verde.
Casagrande garantiu à coluna que não pressionou Arnaldinho para optar por Cael nem houve pedido expresso para tal:
"Em hipótese alguma. Escolha de vice é uma escolha do prefeito. Eu nunca pedi a um prefeito para escolher um vice, até porque já fui candidato a governador diversas vezes e a escolha do vice tem que ser de desejo, de decisão de quem está no cargo majoritário maior (no caso, o prefeito), porque ele vai conviver quatro anos (com o vice). Não dá para a gente ficar impondo um vice a ninguém".
"Arnaldinho escolheu o Cael, que é bom de gestão, conhece a administração pública, uma pessoa que tem capacidade de ajudar. O Bruno (Lorenzutti) também tem, mas acho que Arnaldinho quis fazer o reconhecimento de uma parceria", acrescentou Casagrande.
"Arnaldinho avaliou que (escolher um vice do PSB) seria um reconhecimento e um fortalecimento da parceria que a gente tem"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
EM 2026...
Arnaldinho prometeu que, se reeleito em 2024, não vai disputar nenhum cargo em 2026, ou seja, não vai abandonar o mandato pela metade.
Se ele não cumprir a promessa e concorrer ao governo do Espírito Santo, com o apoio de Casagrande, daqui a dois anos, a prefeitura de Vila Velha vai ficar, aí, sim, de fato, sob comando do PSB.
ORA, ORA, ORA
E olha quem apareceu para cumprimentar o vereador afastado de Vitória Armandinho Fontoura (PL) na "Casa Bolsonaro", instalada na Praia do Canto: Sandro Rocha, o munícipe cuja assinatura constava no pedido de cassação do mandato de Armandinho na Câmara Municipal.
Essa história deu pano para manga no Legislativo e até na Polícia Civil. Sandro alegou ter sido enganado para que a assinatura constasse no pedido de cassação, que, ao fim e ao cabo, foi arquivado.
Após sair da cadeia, Armandinho (investigado no Inquérito das Fake News), filiou-se ao PL, é candidato a vereador e, sim, abrigou-se na tal "Casa Bolsonaro".
Armandinho Fontoura e Sandro Rocha
Armandinho Fontoura e Sandro Rocha Crédito: Divulgação

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CASAGRANDE: "NA VENEZUELA, O SISTEMA NÃO É DEMOCRÁTICO"
Por falar em pessoas que não têm muito apreço pela democracia (refiro-me a Jair Bolsonaro), a coluna questionou o governador Renato Casagrande sobre as eleições na Venezuela de Nicolás Maduro. O PSB, diferentemente do PT, adotou um posicionamento crítico em relação ao pleito no país vizinho, manchado por suspeitas de fraude.
Maduro foi reconduzido ao poder, muito provavelmente, de maneira ilegítima. Casagrande concordou com o Partido Socialista Brasileiro: "O que a gente assiste na Venezuela não é um sistema democrático, não há respeito às instituições e sim a supremacia de um poder sobre os demais poderes".
"Não é possível dizer que o resultado das eleições na Venezuela é correto porque as atas (de votação) não foram entregues para serem analisadas e o processo eleitoral, antes da votação, também não foi democrático. Toda a nossa condenação à forma como algumas instituições da Venezuela estão construindo o caminho para a população venezuelana", acrescentou Casagrande.
PEC DA SEGURANÇA
A coluna falou com Casagrande durante a 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Pedra Azul. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou do encontro, que reúne os governadores dos estados das duas regiões.
Lewandowski foi apresentar a PEC da Segurança Pública, que vai ser enviada ao Congresso Nacional. Mas, como relatou o então secretário estadual de Segurança, Eugênio Ricas, o texto da PEC não foi revelado.
Casagrande foi compreensivo. Avaliou que o ministro não poderia, mesmo, apresentar o texto naquele momento, uma vez que o esboço da proposta ainda vai ser submetido a Lula (PT).
O governador do Espírito Santo contou ainda que o presidente da República, depois, vai convidar todos os chefes dos Executivos estaduais para tratar, diretamente, do tema.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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