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Eleições 2024

"O povo de Vila Velha vai responder", diz Casagrande sobre críticas de Ramalho

Governador do ES manteve Coronel Ramalho como secretário de Segurança Pública até o início de 2024. Filiado ao PL, militar da reserva disputa a prefeitura canela-verde e faz críticas ao PSB, partido do chefe do Executivo estadual

Públicado em 

12 ago 2024 às 10:55
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Coronel Alexandre Ramalho gravou vídeo de despedida ao lado do governador Renato Casagrande
Coronel Alexandre Ramalho gravou, em janeiro, vídeo de despedida ao lado do governador Renato Casagrande Crédito: Reprodução/ Instagram
Candidato a prefeito de Vila Velha pelo PL, partido que faz oposição ao governo Renato Casagrande (PSB), Coronel Ramalho, como a coluna mostrou, "partiu para cima" do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que tenta a reeleição. Uma das principais táticas de Ramalho é criticar o atual chefe do Executivo municipal por este ter se aliado "à esquerda", com menções diretas e frequentes ao PSB de Casagrande.
O coronel, entretanto, até o início deste ano, era secretário estadual de Segurança Pública, ou seja, estava no primeiro escalão da gestão do PSB. Em 2022, Ramalho, então filiado ao Podemos, defendeu a reeleição de Casagrande, que concorria contra Carlos Manato (PL).
Como o governador responde aos mais recentes posicionamentos do ex-secretário? A coluna o questionou, no último sábado (11). Em entrevista exclusiva, ele, primeiramente, afirmou que não iria, de fato, rebater o ex-aliado. A não resposta do governador, contudo, já diz muita coisa:
"As pessoas observam o comportamento de quem é candidato, né? Se aquilo que ele está falando representa a sua história ou não, se aquilo que ele está manifestando representa a sua vida recente ou não".
"Vamos deixar o povo de Vila Velha responder. O resultado da eleição vai ser a resposta"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
"Se ele (Ramalho) estiver certo, poderá ganhar a eleição. Se estiver errado, poderá perder a eleição", acrescentou Casagrande.
O PSB e o próprio governador estão no palanque de Arnaldinho Borgo em Vila Velha nas eleições de 2024. O vice na chapa do prefeito, Cael Linhalis, inclusive, é do Partido Socialista Brasileiro, uma sigla de centro-esquerda.
O que pesou na escolha do nome dele foi, justamente, a filiação partidária. Ao dar a vaga para Cael, Arnaldinho deixou de escanteio o presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti (MDB).
Em vídeo publicado recentemente, Ramalho, implicitamente, considerou isso "traição" da parte do prefeito em relação a um antigo aliado (Lorenzutti).
E, em mais de uma ocasião, o coronel afirmou que o problema é Vila Velha "ser governada pela esquerda", e que "o PSB é esquerda, é vice do Lula (PT)", em referência ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

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Quando questionado pelo fato de ter sido secretário do governo Casagrande, Ramalho responde que exerceu a função de forma técnica, sem vinculação política.
Um cargo no primeiro escalão, embora possa ser ocupado por um técnico, é essencialmente político. É de livre nomeação e exoneração, não uma promoção automática na carreira.
Aliás, para chefiar a Sesp nem é necessário integrar as polícias Civil ou Militar, a exemplo do delegado da Polícia Federal Eugênio Ricas, que sucedeu Ramalho e deixou o comando da secretaria cerca de seis meses depois.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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