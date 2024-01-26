'Mesmo fora da secretaria, vai nos ajudar', diz Casagrande sobre Ramalho

Em vídeo publicado na noite desta sexta-feira (26), o secretário de Estado Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, se despediu do cargo na administração estadual e agradeceu ao governador Renato Casagrande: "Foi uma honra trabalhar com o senhor". A notícia da saída dele já havia sido divulgada nas redes sociais na quinta-feira (25). Ramalho deixa o cargo na próxima quinta-feira, 1º de fevereiro, para investir em sua carreira política.
As imagens foram gravadas dentro do gabinete de Casagrande e postadas na conta do chefe do Executivo estadual no Instagram. No vídeo, Ramalho fala de "muitos projetos que estão surgindo na vida profissional", referindo-se a suas pretensões eleitorais em 2024.
O governador disse que "Ramalho tomou a decisão de se afastar da secretaria porque, de fato, o trabalho na secretaria é incompatível com uma conversa no dia a dia sobre projetos políticos para 2024". Mas acrescentou que o coronel manterá ligação com o governo. "Tenho certeza que, mesmo fora da secretaria, você vai continuar nos ajudando, pra gente ter um Estado que cultive a paz", destacou Casagrande.
O coronel é cotado para disputar a prefeitura de Vila Velha ou de Vitória, como informou a colunista Letícia Gonçalves. Além de definir a cidade na qual vai concorrer, Ramalho precisa decidir também se sai ou se fica no partido, o Podemos.
Segundo a legislação eleitoral, para concorrer a esse posto, ele precisaria se afastar da administração pública quatro meses do pleito, ou seja, no começo de junho.
A antecipação da saída para fevereiro, segundo o governador, é para que Ramalho tenha tempo de "fazer essa análise (sobre sua candidatura) sem a função que ocupa na Secretaria de Segurança Pública".