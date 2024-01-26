'Mesmo fora da secretaria, vai nos ajudar', diz Casagrande sobre Ramalho

Coronel Alexandre Ramalho gravou vídeo de despedida ao lado do governador Renato Casagrande Crédito: Reprodução/ Instagram

As imagens foram gravadas dentro do gabinete de Casagrande e postadas na conta do chefe do Executivo estadual no Instagram. No vídeo, Ramalho fala de "muitos projetos que estão surgindo na vida profissional", referindo-se a suas pretensões eleitorais em 2024.

O governador disse que "Ramalho tomou a decisão de se afastar da secretaria porque, de fato, o trabalho na secretaria é incompatível com uma conversa no dia a dia sobre projetos políticos para 2024". Mas acrescentou que o coronel manterá ligação com o governo. "Tenho certeza que, mesmo fora da secretaria, você vai continuar nos ajudando, pra gente ter um Estado que cultive a paz", destacou Casagrande.

O coronel é cotado para disputar a prefeitura de Vila Velha ou de Vitória, como informou a colunista Letícia Gonçalves . Além de definir a cidade na qual vai concorrer, Ramalho precisa decidir também se sai ou se fica no partido, o Podemos.

Segundo a legislação eleitoral, para concorrer a esse posto, ele precisaria se afastar da administração pública quatro meses do pleito, ou seja, no começo de junho.