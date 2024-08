Neucimar apoia Arnaldinho, mesmo “desconfortável” com vice do PSB

Seguindo a direção da Executiva estadual do PP, Neucimar Fraga vai apoiar Arnaldinho em Vila Velha . Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PP), após desistir de disputar o comando do Executivo municipal em 2024, vai pedir votos para o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), candidato à reeleição.



A Executiva estadual do partido decidiu apoiar Arnaldinho, o anúncio foi feito nesta segunda-feira (5). O ex-prefeito, que é presidente municipal do PP, vai seguir a orientação.

Ele já havia dito à coluna que não se sentiria confortável de subir no palanque de Arnaldinho se o vice na chapa fosse do PSB, um partido de centro-esquerda. “Porque sou mais voltado à direita”.

Dias depois, o vice de Arnaldinho foi escolhido e é, justamente, o ex-secretário municipal de Planejamento Cael Linhalis, do PSB, sigla do governador Renato Casagrande.

“Eu disse na reunião (com correligionários do PP, quando anunciou sua desistência) que não me sentiria confortável (de pedir votos para Arnaldinho se o vice fosse do PSB)”, lembrou Neucimar.

“Mas, desconfortável, a gente anda de ônibus, anda de trem… Vou seguir a orientação do partido”, afirmou o ex-prefeito na noite desta segunda.

“Cael, particularmente, é um amigo pessoal, independentemente da sigla partidária em que ele esteja, um cara honesto, um cara trabalhador, um cara que tem uma história na política de muitos anos”, elogiou.

“Já disputei com ele pra deputado federal, sem nenhum problema, sem nenhum trauma. Vou seguir a orientação do partido e caminhar no projeto”, acrescentou Neucimar.

O ex-prefeito, inicialmente, antes até de se colocar como pré-candidato, tentou atrair Coronel Ramalho para o Progressistas.

Mas o ex-secretário estadual de Segurança Pública preferiu se filiar ao PL, partido pelo qual disputa a Prefeitura de Vila Velha.

Nem todo mundo no PP ficou tão “de boa” quanto Neucimar em relação à decisão da cúpula do partido de caminhar com Arnaldinho.

Heliosandro Mattos, vereador que faz oposição ao prefeito, por exemplo, afirmou à reportagem de A Gazeta estar incrédulo:

“A bancada do partido não tem ciência e nem participação. Não creio que isto tenha ocorrido”.

Mas ocorreu, sim.

