Partido coloca Gandini em situação delicada em Vitória

O deputado estadual Fabrício Gandini Crédito: Mara Lima/Ales

Essa parceria deixa o deputado estadual Fabrício Gandini, presidente municipal do PSD, em uma situação delicada.

Em 2020, Gandini disputou a Prefeitura de Vitória contra Pazolini e fez críticas pesadas ao republicano.

Na Assembleia Legislativa, o deputado não deixou de alfinetar a gestão municipal.

"Em Vitória, não tem um real do governo do estado porque o prefeito brigou com o governador", bradou o parlamentar.

Se o governo do Espírito Santo não aportou, mesmo, nem R$ 1 na Capital devido a uma briga política, isso também depõe contra o Palácio Anchieta, mas esta é outra história.

O fato é que Gandini não deve pedir votos para Pazolini, na contramão do partido que o próprio deputado estadual comanda no município.

Após a decisão de Renzo, o deputado não atendeu a coluna. As perguntas no ar são óbvias: o que Gandini vai fazer? Ficar neutro? Apoiar outro candidato, à revelia do PSD? Dar um giro de 180 graus e virar pazolinista?

A assessoria de imprensa de Gandini informou que ele "não vai se manifestar sobre o assunto".

Foi Renzo que, em nota (veja alguns parágrafos abaixo), revelou que Gandini vai se dedicar a outras cidades capixabas nas eleições de 2024, ou seja, em Vitória, vai "mergulhar".

O parlamentar, até o início de junho, era pré-candidato a prefeito, mas desistiu.

O PSD, àquela altura, integrava um grupo formado por seis partidos que caminhariam juntos em 2024 em Vitória, ao lado de um nome de consenso. O escolhido, por fim, foi o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB).

O PSD, contudo, saiu do bloco. O destino do partido foi colocado nas mãos de Renzo Vasconcelos.

"A Capital e a Princesinha do Norte unidas", escreveu Erick Musso, presidente estadual do Republicanos, ao comemorar, no Instagram, a aliança com o PSD em Vitória.

Gandini nem apareceu na foto:

Erick Musso, Lorenzo Pazolini e Renzo Vasconcelos Crédito: Instagram/@erickmusso

"Como presidente estadual do PSD, conversei com o deputado Fabrício Gandini, que é o presidente municipal da sigla em Vitória. Ele pediu para que eu conduzisse o PSD na eleição na Capital, enquanto ele ficaria responsável pela consolidação das alianças partidárias em municípios do interior do Espírito Santo", afirmou Renzo, em nota enviada à reportagem de A Gazeta nesta segunda.

"Nosso apoio à reeleição de Lorenzo Pazolini passa pelo respeito que temos à sua administração e ao reconhecimento desse trabalho vitorioso. Também estamos alinhados com o Republicanos, partido que caminhará conosco em várias cidades capixabas", acrescentou o presidente estadual do PSD.