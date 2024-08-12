Partido coloca Gandini em situação delicada em Vitória

"Em Vitória, não tem um real do governo do estado porque o prefeito brigou com o governador", bradou o parlamentar.
Se o governo do Espírito Santo não aportou, mesmo, nem R$ 1 na Capital devido a uma briga política, isso também depõe contra o Palácio Anchieta, mas esta é outra história.
O fato é que Gandini não deve pedir votos para Pazolini, na contramão do partido que o próprio deputado estadual comanda no município.
Após a decisão de Renzo, o deputado não atendeu a coluna. As perguntas no ar são óbvias: o que Gandini vai fazer? Ficar neutro? Apoiar outro candidato, à revelia do PSD? Dar um giro de 180 graus e virar pazolinista?
A assessoria de imprensa de Gandini informou que ele "não vai se manifestar sobre o assunto".
Foi Renzo que, em nota (veja alguns parágrafos abaixo), revelou que Gandini vai se dedicar a outras cidades capixabas nas eleições de 2024, ou seja, em Vitória, vai "mergulhar".
O parlamentar, até o início de junho, era pré-candidato a prefeito, mas desistiu.
O PSD, àquela altura, integrava um grupo formado por seis partidos que caminhariam juntos em 2024 em Vitória, ao lado de um nome de consenso. O escolhido, por fim, foi o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB).
O PSD, contudo, saiu do bloco. O destino do partido foi colocado nas mãos de Renzo Vasconcelos.
"A Capital e a Princesinha do Norte unidas", escreveu Erick Musso, presidente estadual do Republicanos, ao comemorar, no Instagram, a aliança com o PSD em Vitória.
Gandini nem apareceu na foto:
Erick Musso, Lorenzo Pazolini e Renzo VasconcelosCrédito: Instagram/@erickmusso
"Como presidente estadual do PSD, conversei com o deputado Fabrício Gandini, que é o presidente municipal da sigla em Vitória. Ele pediu para que eu conduzisse o PSD na eleição na Capital, enquanto ele ficaria responsável pela consolidação das alianças partidárias em municípios do interior do Espírito Santo", afirmou Renzo, em nota enviada à reportagem de A Gazeta nesta segunda.
"Nosso apoio à reeleição de Lorenzo Pazolini passa pelo respeito que temos à sua administração e ao reconhecimento desse trabalho vitorioso. Também estamos alinhados com o Republicanos, partido que caminhará conosco em várias cidades capixabas", acrescentou o presidente estadual do PSD.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.