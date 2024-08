Eleições 2024

Weverson Meireles é confirmado candidato à Prefeitura da Serra

Até o anúncio feito na convenção nesta segunda-feira (5), o mercado político tratava como dúvida a oficialização do nome do ex-secretário de Turismo na disputa municipal deste ano

3 min de leitura min de leitura

Candidato à Prefeitura da Serra, Weverson Meireles é ladeado pelo prefeito Sergio Vidigal e pelo vice-governador Ricardo Ferraço. (Fernando Madeira)

Após muitas dúvidas e uma série de sinais trocados enviados ao mercado político durante todo o período de pré-campanha, o PDT confirmou, nesta segunda-feira (5), o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles como o candidato da legenda na disputa pelo Executivo municipal nas eleições 2024.

O evento que confirmou Weverson como candidato à sucessão do prefeito Sérgio Vidigal não trouxe o nome do vice que vai compor a disputa na chapa encabeçada pelo pedetista. A expectativa é que o escolhido seja oriundo de um dos cinco partidos que atualmente compõem sua base de apoio. São eles: MDB, Podemos, União Brasil e a federação formada pelas legendas Rede e Psol.

Com uma pré-candidatura envolta em mistério e incertezas, Weverson chegou a ser apontado como possível vice na chapa do PDT. Isso porque o cenário eleitoral na Serra foi tomado por especulações de que Vidigal seria, na verdade, o candidato e tentaria se reeleger para continuar à frente da prefeitura, usando a pré-candidatura do ex-secretário unicamente para confundir seus adversários na corrida eleitoral.

Os questionamentos relacionados à candidatura de Weverson ganharam força quando uma crise familiar, protagonizada no núcleo do PDT estadual, expôs a desconfiança de membros do próprio partido com a competitividade do nome chancelado por Vidigal frente aos demais postulantes ao cargo de prefeito da Serra.

Em junho deste ano, pouco mais de dois meses após assumir a presidência da Executiva pedetista no Espírito Santo, o advogado Sergio Eduardo Correa Vidigal, o Dudu Vidigal, que é filho de Vidigal, anunciou que estava de saída do comando da legenda por não concordar com escolha do ex-secretário para disputar o pleito em sucessão ao seu pai. A crise de viés político teria se estendido à convivência familiar entre o prefeito e seu herdeiro.

Convenção confirma nome de Weverson Meireles para disputar a Prefeitura da Serra Tela cheia 1 de 8

Demonstração de confiança no pupilo

No meio político, Weverson tem sido frequentemente classificado como pupilo de Vidigal, que o estaria preparando desde seus primeiros anos como membro do PDT para um projeto maior. Durante seu discurso na convenção partidária desta segunda-feira, o agora oficialmente candidato chamou de "tremenda confiança" a aposta feita pelo veterano.

"Ao me escolher para disputar esta eleição em seu lugar, Vidigal demonstra uma tremenda confiança no meu trabalho e, sobretudo, no meu caráter. É uma honra que recebo com profunda gratidão e humildade", disse.

Em outro trecho de sua fala, Weverson afirmou ter feito um compromisso com o atual prefeito e que pretende honrar o que foi prometido quando sua candidatura ainda estava sendo construída.

"O compromisso que firmei com Vidigal, e que agora reafirmo perante vocês, é com a renovação. Mas não é uma renovação qualquer. É renovar com segurança para expandir a grande obra de Vidigal. O que já está bom, vai ficar melhor. O meu propósito é fazer uma transição segura e responsável, que dê início a um novo ciclo de prosperidade em nossa cidade", ressaltou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta