PT confirma candidatura do Professor Roberto Carlos na Serra

Nomes importantes para o partido no Espírito Santo estiveram presentes na convenção partidária, que chancelou chapa do petista com ex-servidora ligada ao PCdoB

Roberto Carlos foi oficializado como candidato ao executivo na Serra. (Fernando Madeira)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

Os nomes que vão representar a aliança entre PT, PV e PCdoB nas eleições municipais deste ano na Serra foram confirmados durante convenção realizada na manhã deste domingo (4). O ex-deputado estadual Professor Roberto Carlos (PT) vai concorrer ao cargo de prefeito ao lado da Maria Aparecida Alves Souza, a Cida (PCdoB), ex-servidora pública e presidente municipal da Federação Brasil da Esperança, como antecipou A Gazeta no mês passado.

Reforçando o ideal defendido pelo diretório municipal de que a candidatura carrega as mesmas bandeiras e tem apoio do chefe do Executivo nacional, a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi exibida diversas vezes no telão durante o evento.

A gestão federal e os representantes petistas nos espaços de poder são, inclusive, as principais alianças da chapa, que não tem apoio de outras legendas no município. Por isso, estiveram presentes no encontro a deputada federal Jack Rocha (PT-ES), que preside a legenda no Estado, e o senador capixaba Fabiano Contarato (PT).

Em seu discurso, Roberto Carlos declarou: “Se você gosta do presidente Lula, saiba que se nós ganharmos a eleição, você vai ficar enjoado de ver o presidente por aqui, porque nossa deputada (Jack Rocha) e o senador (Fabiano Contarato) vão trazer Lula pra cá”.

À reportagem, o candidato afirmou que a presença de ambos os parlamentares é essencial porque mostra a capacidade de aproximar o município de Brasília. Ele ainda disse que reconhece os avanços na cidade, mas que é possível avançar ainda mais com uma prefeitura que vai se esforçar para ampliar e implementar as políticas públicas de Lula municipalmente.

Jack também ressaltou a importância de uma boa relação com o governo federal e afirmou que a população serrana “há tempos almeja por uma renovação e por um debate de qualidade no município”.

“Chegou a hora de a gente eleger um novo projeto para a Serra. Chapas tão representativas como essas, só a nossa federação é capaz de oferecer”, discursou a deputada, exaltando também os candidatos a vereadores.

À reportagem de A Gazeta, Jack disse que o maior objetivo é ouvir a população e colocar os interesses da população em primeiro lugar. Ela se mostrou confiante em relação à disputa e acredita ser possível ir para o segundo turno.

“Nós conhecemos bem a cidade, nós vimos o desenvolvimento acontecer, principalmente com o governo Lula 1 e Lula 2, e também com a Dilma. Hoje, a Serra é uma grande potência econômica do nosso Estado e nós sabemos que a ligação com o governo federal vai permitir ainda mais às pessoas que vivem aqui usufruir de toda essa potência”, afirmou a deputada.

Sobre as amplas candidaturas de partidos da direita em todo o Estado, com destaque para o PL, Jack disse que não se preocupa com “o que divide”.

“Em vários municípios, fizemos uma política de aliança porque acreditamos que é preciso reconstruir a capacidade de dialogar e defender aqueles que não querem a polarização e partidos que não trazem projetos e debates”.

Apesar de prestigiar os acordos firmados em algumas cidades, Jack, reforçando o que disse aos filiados presentes na reunião, voltou a defender a candidatura própria na Serra. A deputada declarou que o PT pretende fazer um governo democrático e popular, que ouve o povo e cuida das pessoas.

Também presente no evento, o candidato a prefeito de Vitória, João Coser (PT), abraçando Cida e Roberto, afirmou categoricamente: “aqui está nossa esperança, a esperança do povo todo, principalmente dos mais necessitados, porque o PT tem lado. O PT governa para todos, mas principalmente para os mais necessitados”.

“Quem governa tem que ter coração, alma, tem que amar as pessoas e os dois aqui tem isso, como o presidente Lula”, finalizou o deputado estadual licenciado para a disputa.

Contarato também aproveitou o espaço para mencionar feitos do governo petista e elogiar os representantes da federação no pleito. O senador disse que a chapa majoritária é pura representatividade e orgulha a todos.

Se referindo a candidaturas de direita, o parlamentar ainda afirmou que “não há marketing que compre dignidade ou caráter. Nós incomodamos por isso. Porque pensamos em direitos humanos, nas mulheres, nos pretos, nos movimentos sociais, etc.”.

Promessas

“Eu nunca orei para ganhar eleição. Eu orava para que Deus abençoasse o povo”. Foi assim que Roberto Carlos começou a discursar.

Discurso que, além de mencionar projetos do governo federal, também foi carregado de propostas, metas e desejos. “Os prefeitos da Serra e de Vitória, se souberem dialogar, terão a capacidade de tocar o coração do presidente Lula para melhorar as cidades”, afirmou o petista.

“Nós vamos entregar a melhor escola na Serra. Temos compromisso em criar vagas de tempo integral para as crianças do município. E o salário do professor da Serra será o melhor do Estado, assim como o de todos que trabalham na educação municipal”, defendeu o professor ao lembrar de sua trajetória.

O agora candidato também comentou sobre projetos para melhorar a saúde no município e citou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19, que chamou de “negacionista e desastrosa”.

Já a vice na chapa defendeu a educação e as mulheres serranas, citando especificamente as que acumulam tarefas ao cuidar dos filhos e trabalhar fora, e também as que sofrem violências.

Além de chancelar a chapa majoritária, os partidos aliados também oficializaram os 24 candidatos às vagas na Câmara Municipal, sendo 11 do PT, 10 do PV e 3 do PCdoB.

A chapa majoritária da Federação Brasil da Esperança vai enfrentar outros cinco candidatos no pleito de outubro: Weverson Meireles (PDT), sucessor do atual prefeito, Sérgio Vidigal; o ex-prefeito Audifax Barcelos, nome do PP; o deputado estadual Pablo Muribeca, pelo Republicanos; Igor Elson, da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL; e Wylson Zon, empresário que concorrerá pelo Novo.

