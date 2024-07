Mora na Serra? Conte aqui o que você quer melhorar no seu bairro

Preencha o formulário que está nesta matéria e sua demanda poderá ser contada em uma reportagem de A Gazeta; participe

No próximo dia 6 de outubro, mais de 2,9 milhões de capixabas vão escolher os próximos prefeitos e vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo. Os eleitos vão representar a população pelos próximos quatro anos. Entretanto, para escolher o candidato ideal, primeiro é preciso saber quais são as necessidades da sua comunidade. Por isso, A Gazeta vai reunir as principais demandas dos moradores da Serra.