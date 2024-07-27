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Eleições 2024

PL de Bolsonaro lança oficialmente Igor Elson à Prefeitura da Serra

Atual vereador da Serra vai ter pastor e policial militar como vice; partido também apresentou chapa com 24 candidatos a vereador em evento neste sábado (27)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

27 jul 2024 às 17:37

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 17:37

Igor Elson confirma candidatura ao cargo de prefeito na Serra
Igor Elson confirma candidatura ao cargo de prefeito na Serra Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Apostando no discurso conservador, com citação à necessidade de “libertação para a cidade”, o atual vereador da Serra Igor Elson foi confirmado pelo Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, na corrida pela prefeitura da cidade. Em convenção na tarde deste sábado (27), a legenda também confirmou o nome do policial militar e pastor Diego Cassoto para vice. 
No evento, realizado no Centro Comunitário de Laranjeiras, o PL também lançou chapa completa para a Câmara de Vereadores, com 24 candidatos, sendo 16 homens e oito mulheres.
Presidente da sigla no Espírito Santo, Magno Malta esteve presente na convenção, assim como havia feito, mais cedo, no lançamento da candidatura do deputado estadual Capitão Assumção à Prefeitura de Vitória. Além do senador, outros nomes do PL que participaram da oficialização do nome de Igor Elson na corrida eleitoral foram os dos deputados estaduais Lucas Polese, Danilo Bahiense e Wellington Callegari. 
“Há um clamor de mudança e renovação na Serra, cidade que conta com 140 mil pessoas que votaram em Bolsonaro [nas eleições presidenciais de 2022] sem ele nem ter pisado aqui para pedir votos. Temos um povo conservador de direita que precisa de libertação e mudança diante dos dois prefeitos que comandam a cidade há quase trinta anos”, disse Igor, em referência à Audifax Barcelos (PP) e Sérgio Vidigal (PDT), políticos que se alternam na cadeira da Prefeitura da Serra desde 1997.

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Como são escolhidos os vices? E como eles influenciam o jogo político?

Em conversa com A Gazeta, Igor, que também conta com o apoio do PRTB, reforçou as pautas conservadoras e da direita bolsonarista que vai defender em sua campanha. 
“Enquanto pré-candidato, andei pelas ruas da cidade e tive o sentimento de que o povo clama por saúde, por segurança e por educação. Os valores que nós pregamos não são apenas ideologias, são valores da família tradicional, contra o aborto, contra as drogas e contra a sexualização de crianças”, pontuou.
Nas palavras de Igor, a candidatura ao Executivo municipal não é o movimento de um “aventureiro, mas de um gestor que conhece todos os bairros da cidade”. Questionado sobre a escolha do vice, o candidato afirmou que Cassoto, em caso de eleição, será o braço forte para combater o crime na cidade.
“Ele [Cassoto], além de militar, é um pastor evangélico que tem a humildade e sensibilidade de cuidar do social ao mesmo tempo que tem a força para ajudar a combater a criminalidade na Serra”, ponderou Elson.
Sem nunca ter disputado cargos eletivos, além de não possuir experiências políticas anteriores, Cassotto foi anunciado como vice de Igor Elson ainda no início de julho. Conforme Igor Elson, a escolha pelo militar aconteceu após pesquisa de perfil feita pelo próprio vereador.
Embora seja militar de carreira, Cabo Cassotto, atualmente lotado no Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), não possui relação com o Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES), que tem discutido a indicação de vices em chapas majoritárias nos municípios do Espírito Santo

Rolo compressor contra adversários

Segundo o candidato do Partido Liberal, os demais nomes que almejam a prefeitura são como termômetros para medir o que a cidade quer. Ao mesmo tempo em que adota respeito a Audifax e Vidigal, que não está no páreo, mas apoia o pré-candidato Weverson Meireles, Igor afirma que, se atacado por demais candidatos, vai “passar por cima como um rolo compressor”.
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