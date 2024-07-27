PL de Bolsonaro lança oficialmente Igor Elson à Prefeitura da Serra

Igor Elson confirma candidatura ao cargo de prefeito na Serra Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Apostando no discurso conservador, com citação à necessidade de “libertação para a cidade”, o atual vereador da Serra Igor Elson foi confirmado pelo Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, na corrida pela prefeitura da cidade. Em convenção na tarde deste sábado (27), a legenda também confirmou o nome do policial militar e pastor Diego Cassoto para vice.

No evento, realizado no Centro Comunitário de Laranjeiras, o PL também lançou chapa completa para a Câmara de Vereadores, com 24 candidatos, sendo 16 homens e oito mulheres.

Presidente da sigla no Espírito Santo, Magno Malta esteve presente na convenção, assim como havia feito, mais cedo, no lançamento da candidatura do deputado estadual Capitão Assumção à Prefeitura de Vitória . Além do senador, outros nomes do PL que participaram da oficialização do nome de Igor Elson na corrida eleitoral foram os dos deputados estaduais Lucas Polese, Danilo Bahiense e Wellington Callegari.

“Há um clamor de mudança e renovação na Serra, cidade que conta com 140 mil pessoas que votaram em Bolsonaro [nas eleições presidenciais de 2022] sem ele nem ter pisado aqui para pedir votos. Temos um povo conservador de direita que precisa de libertação e mudança diante dos dois prefeitos que comandam a cidade há quase trinta anos”, disse Igor, em referência à Audifax Barcelos (PP) e Sérgio Vidigal (PDT), políticos que se alternam na cadeira da Prefeitura da Serra desde 1997.

Em conversa com A Gazeta, Igor, que também conta com o apoio do PRTB, reforçou as pautas conservadoras e da direita bolsonarista que vai defender em sua campanha.

“Enquanto pré-candidato, andei pelas ruas da cidade e tive o sentimento de que o povo clama por saúde, por segurança e por educação. Os valores que nós pregamos não são apenas ideologias, são valores da família tradicional, contra o aborto, contra as drogas e contra a sexualização de crianças”, pontuou.

Nas palavras de Igor, a candidatura ao Executivo municipal não é o movimento de um “aventureiro, mas de um gestor que conhece todos os bairros da cidade”. Questionado sobre a escolha do vice, o candidato afirmou que Cassoto, em caso de eleição, será o braço forte para combater o crime na cidade.

“Ele [Cassoto], além de militar, é um pastor evangélico que tem a humildade e sensibilidade de cuidar do social ao mesmo tempo que tem a força para ajudar a combater a criminalidade na Serra”, ponderou Elson.

Rolo compressor contra adversários

Segundo o candidato do Partido Liberal, os demais nomes que almejam a prefeitura são como termômetros para medir o que a cidade quer. Ao mesmo tempo em que adota respeito a Audifax e Vidigal, que não está no páreo, mas apoia o pré-candidato Weverson Meireles, Igor afirma que, se atacado por demais candidatos, vai “passar por cima como um rolo compressor”.