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Eleições 2024

'Só falo de eleição dia 5', diz Pazolini ao desconversar sobre candidatura

Declaração foi feita nesta terça-feira (23) após o lançamento do projeto da Cidade do Samba, espaço destinado às escolas de samba do Grupo Especial do carnaval capixaba
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jul 2024 às 16:55

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 16:55

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) em evento de lançamento da Cidade do Samba
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) em evento de lançamento da Cidade do Samba Crédito: Prefeitura de Vitória
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), desconversou novamente ao ser questionado se vai disputar as eleições em Vitória. Entre os prefeitos da Região Metropolitana aptos a tentar mais um mandato, ele é o único que ainda não confirmou se vai buscar a reeleição. Em conversa com A Gazeta nesta terça-feira (23), o chefe do Executivo municipal foi categórico. “Só falo de eleição no dia 5”.
A declaração de Pazolini foi feita após o evento de apresentação do projeto Cidade do Samba, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Vitória, na tarde desta terça-feira (23). A solenidade contou com a presença dos presidentes das principais escolas de samba da Região Metropolitana, do grupo especial e do acesso.

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A temática central do evento foi o espaço a ser construído pela prefeitura para as escolas de samba do grupo especial atuarem, que contará com sete galpões, área de eventos, sede administrativa, além da reurbanização da orla entre o Tancredão e o Sambão do Povo, onde a cidade será construída. 
A pauta política, no entanto, não ficou de fora. Em seu discurso comemorando o lançamento do projeto, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, declarou a torcida para o prefeito ser reeleito. “A gente, se Deus quiser, quer ter a certeza de que o senhor [Pazolini] vai ganhar para a gente continuar crescendo cada vez mais o nosso carnaval”. Ao final, Neto até brincou sobre a possibilidade de fazer uma tatuagem do prefeito no braço. 
A maioria dos presidentes das escolas de samba comemorou o lançamento do projeto. A promessa dada pelo chefe do Executivo municipal foi a de lançar o edital ainda neste ano e iniciar as obras em 2025. Em dado momento, um dos convidados disse que o prefeito mereceria ser eternizado em uma estátua na nova Cidade do Samba. 
O “dia 5” citado por Pazolini diz respeito a último dia permitido para a realização de convenções partidárias, momento em que os partidos oficializam os nomes que vão colocar nas disputas para os cargos de prefeito, vice e vereador. 
A resposta do prefeito é uma referência ao que já havia dito no dia 19 de junho, quando afirmou que toda a questão partidária tem sido tratada pelo presidente estadual do Republicanos, o ex-deputado Erick Musso. Mas uma resposta mais definitiva pode sair no dia 2 de agosto, quando está marcada a convenção do partido na Capital. 

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