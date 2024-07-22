Partidos conservadores discutem aliança para barrar Coutinho em Aracruz

Com as convenções iniciadas em todo o Espírito Santo, quatro partidos conservadores em Aracruz começaram a discutir uma possível aliança, para tentar fortalecer uma frente de direita contra Dr. Coutinho (PP), que busca a reeleição e conta com um amplo apoio de legendas na cidade (PSB, MDB, PDT, União Brasil e a Federação Brasil da Esperança, formada por PCdoB, PT e PV).
Seu principal opositor é o delegado Leandro Sperandio (Republicanos), que conseguiu formar uma frente de partidos alinhados à direita (DC, PRD, Agir e Podemos). Na disputa pelo comando do Executivo municipal aparecem outros três partidos conservadores (PMB, PRTB e PL).
Fontes ouvidas pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (22) afirmaram que há conversas entre o Republicanos e esses três últimos partidos para fortalecer a "frente de direita" em Aracruz. No entanto, um consenso tem se mostrado difícil, uma vez que os pré-candidatos dessas legendas resistem em abdicar da disputa pelo cargo de prefeito.
Seria necessário, por exemplo, que dois pré-candidatos abandonassem a corrida, uma vez que só há uma vaga para prefeito e outra para vice na chapa conservadora. Caso o Republicanos conseguisse o apoio dos três partidos, poderia formar uma coligação com sete legendas, número semelhante ao de Dr. Coutinho.
A reportagem apurou, no entanto, que obter o apoio das três legendas tem sido uma tarefa árdua, para não dizer impossível. O primeiro ponto é que o PL não estaria disposto a deixar de ter um candidato próprio a prefeito na cidade, conforme informações levantadas com dirigentes da Executiva estadual do partido.
Desde o ano passado, o Partido Liberal trabalha com a meta de eleger 1,5 mil prefeitos em todo o país nas eleições deste ano, e o Norte capixaba faz parte dessa estratégia. Prova disso é que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi presencialmente a Linhares articular as pré-candidaturas na Região, em uma visita ao Estado na última sexta-feira (19).
Mesmo se essa meta não for batida, o entendimento dentro do partido é que "2026 passa por 2024", em uma referência às eleições que ainda estão por vir.
Além disso, há um atrito na comunicação do senador Magno Malta com Leandro Sperandio, criado após o delegado deixar o partido e se filiar ao Republicanos. A ideia inicial era que o delegado representasse o PL nas urnas, mas ele deixou a legenda de forma repentina e coube ao senador articular a entrada do presidente municipal, o pastor Marcelo Souza no jogo.
Além das rusgas em âmbito estadual há resistência também local. Gúbio Heringer, presidente do PMB e pré-candidato do partido, disse nesta segunda-feira (22) para A Gazeta que não vai abrir mão da candidatura e que já até marcou a convenção do partido para 3 de agosto, quando deve anunciar o nome da vice advinda do Avante.
Caso a aliança dos três partidos ao Republicanos não avance, uma saída que tem se mostrado como mais forte neste momento é o apoio do PRTB, cujo pré-candidato é o Tico Selvatici, ao PL, de Marcelo Souza. Ambos estão reunidos, na noite desta segunda-feira (22), em busca de alternativas para não fragmentar o voto de direita em Aracruz.