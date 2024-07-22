Partidos conservadores discutem aliança para barrar Coutinho em Aracruz

Fontes ouvidas pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (22) afirmaram que há conversas entre o Republicanos e esses três últimos partidos para fortalecer a "frente de direita" em Aracruz. No entanto, um consenso tem se mostrado difícil, uma vez que os pré-candidatos dessas legendas resistem em abdicar da disputa pelo cargo de prefeito.

Seria necessário, por exemplo, que dois pré-candidatos abandonassem a corrida, uma vez que só há uma vaga para prefeito e outra para vice na chapa conservadora. Caso o Republicanos conseguisse o apoio dos três partidos, poderia formar uma coligação com sete legendas, número semelhante ao de Dr. Coutinho.

Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Aracruz

A reportagem apurou, no entanto, que obter o apoio das três legendas tem sido uma tarefa árdua, para não dizer impossível. O primeiro ponto é que o PL não estaria disposto a deixar de ter um candidato próprio a prefeito na cidade, conforme informações levantadas com dirigentes da Executiva estadual do partido.

Desde o ano passado, o Partido Liberal trabalha com a meta de eleger 1,5 mil prefeitos em todo o país nas eleições deste ano, e o Norte capixaba faz parte dessa estratégia. Prova disso é que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi presencialmente a Linhares articular as pré-candidaturas na Região , em uma visita ao Estado na última sexta-feira (19).

Mesmo se essa meta não for batida, o entendimento dentro do partido é que "2026 passa por 2024", em uma referência às eleições que ainda estão por vir.

Além disso, há um atrito na comunicação do senador Magno Malta com Leandro Sperandio, criado após o delegado deixar o partido e se filiar ao Republicanos . A ideia inicial era que o delegado representasse o PL nas urnas, mas ele deixou a legenda de forma repentina e coube ao senador articular a entrada do presidente municipal, o pastor Marcelo Souza no jogo.