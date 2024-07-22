'Cowboy da Saúde' vai oficializar candidatura em Aracruz e quer vice mulher

A convenção do Partido da Mulher Brasileira (PMB), para oficializar a candidatura do empresário Gúbio Heringer, o “Cowboy da Saúde”, à Prefeitura de Aracruz foi marcada para o dia 3 de agosto. O pré-candidato, que também preside a legenda no município, afirmou querer uma mulher como vice que seja da área da saúde. O nome virá do Avante, partido que apoia o PMB na cidade.
Heringer tem sido sondado por outros partidos na cidade para abdicar da candidatura e apoiá-los. Segundo o empresário, já houve acenos do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (PP), que buscará a reeleição, e do delegado Leandro Sperandio (Republicanos), mas ele não cogita deixar a disputa.
Natural de Vitória, o empresário tem 49 anos e mora há 43 anos no município do Norte capixaba. O apelido “Cowboy da Saúde” vem da atuação dele na área da saúde e de sua participação em atividades do agronegócio.