'Cowboy da Saúde' vai oficializar candidatura em Aracruz e quer vice mulher

Heringer tem sido sondado por outros partidos na cidade para abdicar da candidatura e apoiá-los. Segundo o empresário, já houve acenos do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (PP), que buscará a reeleição, e do delegado Leandro Sperandio (Republicanos), mas ele não cogita deixar a disputa.

Natural de Vitória, o empresário tem 49 anos e mora há 43 anos no município do Norte capixaba. O apelido “Cowboy da Saúde” vem da atuação dele na área da saúde e de sua participação em atividades do agronegócio.