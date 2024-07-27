Theodorico Ferraço oficializa candidatura a prefeito de Cachoeiro

Júnior Corrêa e Theodorico Ferraço firmaram parceria para a disputa pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em quatro oportunidades e atual deputado estadual, Theodorico Ferraço (PP) oficializou, na manhã deste sábado (27), sua candidatura à prefeitura da cidade do Sul do Espírito Santo para as Eleições 2024 . Em convenção realizada na Câmara Municipal, Ferraço também firmou o vereador Júnior Corrêa (Novo) como seu vice.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o veterano da política capixaba, atualmente com 86 anos, afirmou que sua tentativa de retorno ao Executivo municipal atende a apelos de amigos e aliados e faz parte de um movimento de renovação.

“O que me fez candidato foi notar que o povo de Cachoeiro deseja a minha volta e assim nasceu uma candidatura que mescla experiência e juventude, tendo o Júnior Corrêa como meu vice. Vamos juntar nossa força para uma administração que abra caminhos para a cidade sem derrubar muros, mas construindo pontes”, disse.

O nome de Júnior Corrèa causou alguma surpresa quando foi ventilado como vice de Ferraço no início deste mês, já que, em fevereiro deste ano, o vereador havia anunciado em uma live que deixaria a vida pública para se dedicar à vida religiosa. Corrêa foi eleito para o primeiro mandato em 2020 pelo PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, e chegou a ser cogitado como candidato a prefeito de Cachoeiro.

Além do PP e do Novo, que formam a chapa majoritária, o evento também contou com representantes do MDB, outra legenda que respalda Ferraço na corrida eleitoral. Os três partidos apresentaram chapas cheias para as eleições proporcionais, com 20 candidatos a vereador por legenda, atendendo ao novo limite de candidaturas, que passa a valer neste ano (o número de cadeiras em disputa na Cãmara + uma candidatura).

Questionado sobre o apoio de outros partidos a sua candidatura, Ferraço adotou cautela. “Temos muito apoio de outras siglas, mas, neste momento, prefiro não comentar muito sobre [o assunto]. O tempo vai mostrar quem está conosco”, disse.