Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Justiça manda Weverson Meireles remover propaganda antecipada na Serra

Campanha de pré-candidato recebeu um prazo de 24 horas para retirar os conteúdos após a determinação judicial
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

24 jul 2024 às 20:42

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 20:42

Weverson Meireles
Weverson Meireles, ex-secretário de Turismo do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
A Justiça Eleitoral do Espírito Santo determinou a remoção de conteúdo considerado propaganda eleitoral antecipada, cuja autoria foi atribuída Weverson Meireles, pré-candidato a prefeito da Serra pelo PDT e ex-secretário de Estado de Turismo. A multa, em caso de descumprimento da decisão judicial, foi arbitrada em R$ 30 mil por dia.
O prazo para cumprimento era de 24 horas após o parecer judicial. Procurada para comentar o caso, a equipe do político informou que a retirada das peças já havia sido realizada.
A ação denunciando a propaganda eleitoral antecipada foi protocolada pelo diretório municipal do partido Agir. Nos autos, a legenda sustenta que o PDT teria, primeiro, instalado um "bunker de campanha" em imóvel comercial, com as cores que serão usadas na disputa, bem como com slogam em que é citado o número da sigla de Weverson.
Em seguida, ainda de acordo com o processo, o diretório pedetista teria inaugurado um segundo espaço para eventos de pré-campanha. O local, assim como no primeiro, também trazia, em sua identidade visual, elementos que configuram propaganda eleitoral antecipada, aponta a decisão.
A determinação de retirar os elementos publicitários foi dada pelo juiz Gustavo Grillo Ferreira, da 53ª Vara Eleitoral, na última segunda-feira (22). No documento judicial, consta a informação de que o material questionado pelo Agir era distribuído em dois bairros da cidade: Parque Residencial Laranjeiras e Jardim Carapina.

Veja Também

Sperandio quer voltar a ser delegado em Aracruz, mas decisão depende da PC

"Numa análise perfunctória, cabível para esse momento processual, identifico propaganda vedada mesmo em período de campanha eleitoral, não podendo, portanto, ser admitida na pré-campanha. O risco de dano é passível de ser notado, na medida em que as pinturas possuem efeito de outdoor com a identidade visual da pré-campanha do representado", frisa o magistrado na decisão à qual a reportagem de A Gazeta teve acesso.
Justiça manda Weverson Meireles remover propaganda antecipada na Serra

Veja Também

Novo pode desistir de candidatura própria na Serra e apoiar outro nome

'Só falo de eleição dia 5', diz Pazolini ao desconversar sobre candidatura

Veja promessas cumpridas e não cumpridas por Vidigal na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Partido Político Serra Política Eleição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados