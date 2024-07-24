Sperandio quer voltar a ser delegado em Aracruz, mas decisão depende da PC

Delegado Leandro Sperandio desistiu de disputar as eleições em Aracruz Crédito: Reprodução rede social

“Com a mesma coragem e respeito dedicados à nossa cidade, venho comunicar que não daremos continuidade à nossa pré-candidatura. Tomo essa decisão por motivo pessoal e quero agradecer a cada um de vocês que de maneira carinhosa me abraçou pelas ruas do nosso município, a você que me acolheu no seu trabalho e dentro da sua casa. Continuaremos juntos e, em breve, retornarei a trabalhar na segurança pública”, declarou Leandro nas redes sociais.

Sperandio foi afastado do cargo de delegado em Aracruz no dia 5 de junho, a pedido dele mesmo, atendendo ao prazo legal da Justiça Eleitoral . A legislação estabelece que delegados devem se desincompatibilizar do cargo até quatro meses antes do pleito.

Nesta quarta-feira (24), Sperandio disse a A Gazeta que vai verificar junto ao setor de RH da Polícia Civil as questões legais para voltar ao posto. Essa é uma das etapas para retomar as funções na corporação.

Primeiro, o delegado precisa formalizar o pedido de desistência da candidatura ao partido eleitoral e, a partir desse momento, deve se apresentar à Polícia Civil, para o retorno ao trabalho.

Segundo a Polícia Civil, a reapresentação do delegado não significa necessariamente que ele vai atuar no município de Aracruz. Essa decisão cabe ao delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda.

A reportagem voltou a entrar em contato com Sperandio, para saber o posicionamento dele sobre o trâmite interno da Polícia Civil, mas não houve retorno até o fechamento do texto. O espaço segue aberto, caso o delegado queira se manifestar.

Desistiu de disputar as eleições

Sperandio era apontado no mercado político de Aracruz como o nome mais forte para barrar uma eventual reeleição de Dr. Coutinho (PP). O delegado contava com o apoio do DC, PRD, Agir, PSD e Podemos.

O delegado tem movimentado a política aracruzense desde a sua filiação ao Partido Liberal (PL), de Magno Malta, quando chegou a ir a Brasília (DF) para encontrar Jair Bolsonaro e chancelar sua filiação . Pouco tempo depois, deixou a legenda e se filiou ao Republicanos, algo que irritou dirigentes do PL no Estado.