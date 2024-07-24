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Eleições 2024

Sperandio quer voltar a ser delegado em Aracruz, mas decisão depende da PC

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, é quem determina em qual cidade Leandro Sperandio, que desistiu de se candidatar à prefeitura do município, vai voltar a atuar
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jul 2024 às 19:22

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 19:22

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Delegado Leandro Sperandio desistiu de disputar as eleições em Aracruz Crédito: Reprodução rede social 
O delegado Leandro Sperandio desistiu da pré-candidatura à Prefeitura de Aracruz, na terça-feira (23), e afirmou que quer voltar ao comando da delegacia do município. Esse retorno, no entanto, não é automático e cabe à Polícia Civil decidir se ele realmente continuará na cidade do Norte capixaba.
“Com a mesma coragem e respeito dedicados à nossa cidade, venho comunicar que não daremos continuidade à nossa pré-candidatura. Tomo essa decisão por motivo pessoal e quero agradecer a cada um de vocês que de maneira carinhosa me abraçou pelas ruas do nosso município, a você que me acolheu no seu trabalho e dentro da sua casa. Continuaremos juntos e, em breve, retornarei a trabalhar na segurança pública”, declarou Leandro nas redes sociais. 
Sperandio foi afastado do cargo de delegado em Aracruz no dia 5 de junho, a pedido dele mesmo, atendendo ao prazo legal da Justiça Eleitoral. A legislação estabelece que delegados devem se desincompatibilizar do cargo até quatro meses antes do pleito. 

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Nesta quarta-feira (24), Sperandio disse a A Gazeta que vai verificar junto ao setor de RH da Polícia Civil as questões legais para voltar ao posto. Essa é uma das etapas para retomar as funções na corporação. 
Primeiro, o delegado precisa formalizar o pedido de desistência da candidatura ao partido eleitoral e, a partir desse momento, deve se apresentar à Polícia Civil, para o retorno ao trabalho.
Segundo a Polícia Civil, a reapresentação do delegado não significa necessariamente que ele vai atuar no município de Aracruz. Essa decisão cabe ao delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda. 
A reportagem voltou a entrar em contato com Sperandio, para saber o posicionamento dele sobre o trâmite interno da Polícia Civil, mas não houve retorno até o fechamento do texto. O espaço segue aberto, caso o delegado queira se manifestar. 

Desistiu de disputar as eleições 

Sperandio era apontado no mercado político de Aracruz como o nome mais forte para barrar uma eventual reeleição de Dr. Coutinho (PP). O delegado contava com o apoio do DC, PRD, Agir, PSD e Podemos.
O delegado tem movimentado a política aracruzense desde a sua filiação ao Partido Liberal (PL), de Magno Malta, quando chegou a ir a Brasília (DF) para encontrar Jair Bolsonaro e chancelar sua filiação. Pouco tempo depois, deixou a legenda e se filiou ao Republicanos, algo que irritou dirigentes do PL no Estado.
Desde então, Sperandio passou a fazer intensa divulgação nas redes sociais de sua pré-candidatura a prefeito pelo Republicanos, inclusive com a convenção marcada para 1º de agosto, quando iria oficializar seu nome na disputa.

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