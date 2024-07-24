Sperandio quer voltar a ser delegado em Aracruz, mas decisão depende da PC

O delegado Leandro Sperandio desistiu da pré-candidatura à Prefeitura de Aracruz, na terça-feira (23), e afirmou que quer voltar ao comando da delegacia do município. Esse retorno, no entanto, não é automático e cabe à Polícia Civil decidir se ele realmente continuará na cidade do Norte capixaba.
“Com a mesma coragem e respeito dedicados à nossa cidade, venho comunicar que não daremos continuidade à nossa pré-candidatura. Tomo essa decisão por motivo pessoal e quero agradecer a cada um de vocês que de maneira carinhosa me abraçou pelas ruas do nosso município, a você que me acolheu no seu trabalho e dentro da sua casa. Continuaremos juntos e, em breve, retornarei a trabalhar na segurança pública”, declarou Leandro nas redes sociais.
Sperandio foi afastado do cargo de delegado em Aracruz no dia 5 de junho, a pedido dele mesmo, atendendo ao prazo legal da Justiça Eleitoral. A legislação estabelece que delegados devem se desincompatibilizar do cargo até quatro meses antes do pleito.
Nesta quarta-feira (24), Sperandio disse a A Gazeta que vai verificar junto ao setor de RH da Polícia Civil as questões legais para voltar ao posto. Essa é uma das etapas para retomar as funções na corporação.
Primeiro, o delegado precisa formalizar o pedido de desistência da candidatura ao partido eleitoral e, a partir desse momento, deve se apresentar à Polícia Civil, para o retorno ao trabalho.
Segundo a Polícia Civil, a reapresentação do delegado não significa necessariamente que ele vai atuar no município de Aracruz. Essa decisão cabe ao delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda.
A reportagem voltou a entrar em contato com Sperandio, para saber o posicionamento dele sobre o trâmite interno da Polícia Civil, mas não houve retorno até o fechamento do texto. O espaço segue aberto, caso o delegado queira se manifestar.
Desistiu de disputar as eleições
Sperandio era apontado no mercado político de Aracruz como o nome mais forte para barrar uma eventual reeleição de Dr. Coutinho (PP). O delegado contava com o apoio do DC, PRD, Agir, PSD e Podemos.
O delegado tem movimentado a política aracruzense desde a sua filiação ao Partido Liberal (PL), de Magno Malta, quando chegou a ir a Brasília (DF) para encontrar Jair Bolsonaro e chancelar sua filiação. Pouco tempo depois, deixou a legenda e se filiou ao Republicanos, algo que irritou dirigentes do PL no Estado.
Desde então, Sperandio passou a fazer intensa divulgação nas redes sociais de sua pré-candidatura a prefeito pelo Republicanos, inclusive com a convenção marcada para 1º de agosto, quando iria oficializar seu nome na disputa.