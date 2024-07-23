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Eleições 2024

Novo pode desistir de candidatura própria na Serra e apoiar outro nome

Dirigente da sigla no Espírito Santo admite que tem conversado com demais pré-candidatos ao comando do Executivo municipal serrano nas eleições deste ano
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

23 jul 2024 às 16:53

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 16:53

Com pré-candidatura lançada e anunciada, o Novo pode retroceder do projeto de disputar as eleições municipais da Serra, com uma chapa majoritária visando ao comando da cidade. A legenda tem conversado com os demais pré-candidatos a prefeito para declarar apoio, em caso de desistência, ao projeto mais atraente para o partido.
A possibilidade do Novo sair da disputa foi confirmada à reportagem de A Gazeta por Iuri Aguiar, presidente do diretório estadual da sigla, na tarde desta terça-feira (23). A sigla tem até agora o empresário Wylson Zon como pré-candidato ao cargo de prefeito.
Segundo o líder partidário, desde quando a pré-candidatura majoritária do Novo foi anunciada, a legenda passou a ser procurada por outros postulantes ao posto de prefeito interessados em ter o apoio do partido, que neste ano decidiu aderir, pela primeira vez, ao Fundo Eleitoral (verba de campanha avaliada em R$ 4,9 bilhões).
Iuri Aguiar, presidente estadual do Novo
Iuri Aguiar, presidente estadual do Novo Crédito: Reprodução/YouTube

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"Estamos na fase de muitas conversas, ainda. Temos muitas portas abertas e não podemos fechá-las. Mas é importante destacar que nosso principal foco é um projeto de gestão para a cidade", afirma.
A reportagem apurou que, atualmente, os pré-candidatos Pablo Muribeca (Republicanos), Audifax Barcelos (PP) e Igor Elson (PL) seriam os principais interessados em ter o Novo no bloco partidário. De acordo com Aguiar, a legenda não tem discutido o lugar de vice em nenhuma dessas chapas.
Se as conversas que as legenda tem realizado com os pré-candidatos não vingarem, a tendência é que o Novo mantenha Wylson Zon encabeçando a chapa majoritária, em composição com outro nome oriundo da própria sigla, confirma.
Novo pode desistir de candidatura própria na Serra e apoiar outro nome

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