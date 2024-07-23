Delegado desiste de disputar as eleições em Aracruz e surpreende partido

Leandro Sperandio (Republicanos) é delegado e alegou desistência por "motivos pessoais" Crédito: Redes sociais

O delegado Leandro Sperandio (Republicanos) afirmou na tarde desta terça-feira (23) que não vai mais disputar as eleições em Aracruz e que pretende voltar a atuar na segurança pública. O pré-candidato afirmou que tomou a decisão por "motivos pessoais".

Sperandio era apontado no mercado político de Aracruz como o nome mais forte para barrar uma eventual reeleição de Dr. Coutinho (PP). O delegado contava com o apoio do DC, PRD, Agir e Podemos. Nos últimos dias, houve conversas, inclusive, para fortalecer a "frente de direita" com mais partidos conservadores

O delegado tem movimentado a política aracruzense desde a sua filiação ao Partido Liberal (PL), de Magno Malta, quando chegou a ir a Brasília (DF) para encontrar Jair Bolsonaro e chancelar sua filiação . Pouco tempo depois, deixou a legenda e se filiou ao Republicanos, algo que irritou dirigentes do PL no Estado.

Desde então, Sperandio passou a fazer intensa divulgação nas redes sociais de sua pré-candidatura a prefeito pelo Republicanos, inclusive com a convenção marcada para o dia 1º de agosto, quando iria oficializar seu nome na disputa.

Correligionários pegos de surpresa

A reportagem de A Gazeta ouviu fontes ligadas ao Republicanos, que se disseram surpreendidas com a decisão. Até segunda-feira (22), o partido trabalhava para aumentar a base de apoio de Sperandio no município e não cogitava essa desistência a poucos dias do período de convenções partidárias, que terminam no próximo dia 5.

Nas redes sociais, o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, explicou que Sperandio se reuniu na sede do partido para informar que não dará continuídade a pré-candidatura, alegando que há um clamor popular para que o delegado retorne a suas atividades policiais.

Em nota, Musso afirmou que "recebe a notícia com surpresa e tristeza, mas compreende e respeita a decisão pessoal do delegado Leandro".