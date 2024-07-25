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Eleições 2024

“Excelente nome”, diz João Coser sobre ter Capitã Estéfane como vice

Pré-candidato afirmou que respeita a decisão da militar em não querer abdicar da candidatura a prefeita de Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jul 2024 às 13:49

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 13:49

Os pré-candidatos João Coser (PT) e Capitã Estéfane (Podemos) conversaram sobre possível aliança
Os pré-candidatos João Coser (PT) e Capitã Estéfane (Podemos) conversaram sobre possível aliança Crédito: Reprodução redes sociais
O PT em Vitória trabalha para aumentar a base de apoio da chapa majoritária liderada pelo deputado estadual João Coser, na disputa pela prefeitura da Capital. Em meio a conversas com outras agremiações, o partido tenta definir um nome para vice do pré-candidato até a convenção marcada para 3 de agosto.
Um nome que surgiu no mercado político da Capital foi o de Capitã Estéfane (Podemos), eleita vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos) em 2020 e pré-candidata a prefeita pelo Podemos nas eleições deste ano. 
Em conversa com A Gazeta nesta quinta-feira (25), João Coser confirmou a intenção de ter Estéfane como vice, mas disse que respeita o desejo dela de não querer abdicar da disputa pelo pleito para comandar o Executivo municipal. “Nunca pediria a ela para não ser candidata”.

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Coser destacou que Estéfane foi desrespeitada na função de vice-prefeita e que, por isso, se sente motivada a ser a candidata a prefeita. “Eu tenho que respeitar, é uma pessoa que tenho muito apreço, muita consideração, além de uma amizade de longo tempo, ainda mais agora, considero uma grande parceira nessa empreitada, ela tem legitimidade para se colocar candidata”.
Estéfane e Pazolini se afastaram politicamente após as eleições. Após ter sido impedida de falar em dois eventos consecutivos da prefeitura, a vice-prefeita trouxe a público desavenças e dificuldades que enfrentou na gestão municipal. Ela chegou a acusar o prefeito de tentar silenciá-la politicamente, restringindo sua atuação no cargo
Coser reforçou que não tem como falar por Estéfane e que a vontade dela, neste momento, é ser candidata a prefeita. A reportagem então questionou qual é o desejo dele. “Excelente nome, se ela pudesse vir, ela ajudaria a gente a compor a chapa, fortalecer a chapa, seria acolhida aqui de braços abertos”, declarou Coser.
“Se ela não for candidata, eu, naturalmente, tenho um diálogo com o Podemos e uma expectativa de que ele possa vir comigo, mas sempre respeitando o tempo dela e a posição dela”, completou.
No último sábado (20), Capitã Estéfane esteve na convenção de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e, ao ser questionada por A Gazeta sobre poder ser vice de Coser, disse que não tem intenção de figurar no posto de vice novamente.
“Recebi, assim, uns namoros, não só do pré-candidato João Coser, mas de outros pré-candidatos e respeitamos. O diálogo é inerente à democracia, mas não temos interesse em fazer composição para ser vice. Queremos demonstrar a força e a importância da candidatura feminina e agregar partidos ao nosso projeto”, respondeu.
A convenção do PT ocorre na Capital no dia 3 de agosto, ocasião em que será confirmada sua candidatura e o vice na chapa. Segundo Coser, as conversas para definir o nome ainda ocorrem e são avaliadas indicações da Federação Brasil da Esperança, formada pelo partido, PCdoB e PV, e do PDT, que declarou apoio aos petistas nas eleições na Capital.

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