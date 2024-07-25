“Excelente nome”, diz João Coser sobre ter Capitã Estéfane como vice

Os pré-candidatos João Coser (PT) e Capitã Estéfane (Podemos) conversaram sobre possível aliança Crédito: Reprodução redes sociais

O PT em Vitória trabalha para aumentar a base de apoio da chapa majoritária liderada pelo deputado estadual João Coser , na disputa pela prefeitura da Capital . Em meio a conversas com outras agremiações, o partido tenta definir um nome para vice do pré-candidato até a convenção marcada para 3 de agosto.

Um nome que surgiu no mercado político da Capital foi o de Capitã Estéfane (Podemos), eleita vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos) em 2020 e pré-candidata a prefeita pelo Podemos nas eleições deste ano.

Em conversa com A Gazeta nesta quinta-feira (25), João Coser confirmou a intenção de ter Estéfane como vice, mas disse que respeita o desejo dela de não querer abdicar da disputa pelo pleito para comandar o Executivo municipal. “Nunca pediria a ela para não ser candidata”.

Coser destacou que Estéfane foi desrespeitada na função de vice-prefeita e que, por isso, se sente motivada a ser a candidata a prefeita. “Eu tenho que respeitar, é uma pessoa que tenho muito apreço, muita consideração, além de uma amizade de longo tempo, ainda mais agora, considero uma grande parceira nessa empreitada, ela tem legitimidade para se colocar candidata”.

Coser reforçou que não tem como falar por Estéfane e que a vontade dela, neste momento, é ser candidata a prefeita. A reportagem então questionou qual é o desejo dele. “Excelente nome, se ela pudesse vir, ela ajudaria a gente a compor a chapa, fortalecer a chapa, seria acolhida aqui de braços abertos”, declarou Coser.

“Se ela não for candidata, eu, naturalmente, tenho um diálogo com o Podemos e uma expectativa de que ele possa vir comigo, mas sempre respeitando o tempo dela e a posição dela”, completou.

A Gazeta sobre poder ser vice de Coser, disse que não tem intenção de figurar no posto de vice novamente. No último sábado (20), Capitã Estéfane esteve na convenção de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e, ao ser questionada porsobre poder ser vice de Coser, disse que não tem intenção de figurar no posto de vice novamente.

“Recebi, assim, uns namoros, não só do pré-candidato João Coser, mas de outros pré-candidatos e respeitamos. O diálogo é inerente à democracia, mas não temos interesse em fazer composição para ser vice. Queremos demonstrar a força e a importância da candidatura feminina e agregar partidos ao nosso projeto”, respondeu.