Saiba quem será a vice do PT na disputa pela Prefeitura da Serra

Roberto Carlos é o pré-candidato do PT à Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação

O Partido dos Trabalhadores (PT) na Serra fará convenção no dia 3 de agosto para oficializar os candidatos a prefeito, vice e vereadores no município, para as eleições deste ano. O pré-candidato a prefeito pela legenda, atualmente federada com PV e PCdoB, é o ex-deputado estadual Professor Roberto Carlos (PT).

A reportagem de A Gazeta teve acesso, em primeira mão, na noite desta sexta-feira (19), à informação de que a vice de Roberto Carlos no pleito municipal será a servidora pública federal Maria Aparecida Alves Sousa, conhecida como Cida. Ela é moradora do bairro Campinho da Serra, no munícipio serrano.

Informações preliminares sobre a candidata a vice na chapa petista apontam que ela tem atuação consolidada nos movimentos populares da cidade, uma vez que em 2016 foi eleita vice-presidente da Associação de Moradores de Campinho da Serra.

A chapa encabeçada pelo ex-deputado vai apostar nos feitos do atual governo federal e em figuras diretamente ligadas ao mesmo para brigar pelo comando da prefeitura do município nas eleições deste ano.