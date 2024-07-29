Sergio Majeski: "Não optei por candidato nenhum"

O ex-deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O ex-parlamentar, contudo, afirmou a esta colunista, ainda no sábado, que o auxílio não significa apoio eleitoral: "Não declarei apoio a ninguém, mas qualquer pessoa que me procurar para ajudar a elaborar um plano para a educação eu não terei problema nenhum em ajudar. Antes de qualquer coisa, tenho um compromisso enorme com a educação de qualidade e inclusiva".

A associação com o candidato do PL, ainda que pontual, não repercutiu bem. O ex-deputado, que até o início de junho era pré-candidato a prefeito da Capital pelo PDT , publicou um vídeo para reforçar que Assumção não é o nome que ele endossa na corrida eleitoral.

"Não tenho candidato. Não optei por candidato nenhum", asseverou, no vídeo postado no Instagram. Ele repetiu que, politicamente, discorda de Assumção em quase tudo, porém, os dois são amigos e tratam-se respeitosamente.

"Nunca me envolvi em discussões entre lulopetistas e bolsonaristas (...) Qualquer candidato que tivesse me procurado pedindo para ajudar com sugestões de propostas reais para a educação eu teria ajudado. Poderia ser o João (Coser), a Camila (Valadão), o Luiz Paulo... Inclusive, Capitã Estéfane (pré-candidata a prefeita de Vitória pelo Podemos) também me procurou."

Majeski creditou os questionamentos e ascríticas que recebeu a "títulos atravessados e de duplo sentido" publicados pela imprensa: "Não vou fazer campanha nem projeto de governo do Capitão Assumção. Aceitei apenas dar uma contribuição com sugestões, sem entrar em questões ideológicas".

"Não teria nenhuma lógica eu fazer um plano de governo para o Capitão Assumção".

Contribuir com sugestões, evidentemente, é auxiliar no plano de governo, não quer dizer que o ex-deputado vai escrever todo o programa e assinar embaixo.

É positivo o fato de Majeski não tornar toda discussão política um debate "lulopetista ou bolsonarista".

Aliás, a política brasileira, principalmente em meio a um pleito municipal, fica ainda mais rasa quando esses termos ditam as percepções de agentes políticos e de eleitores.

Mas escolhas, posicionamentos e contribuições têm, sim, carga ideológica e eleitoral, ainda que de forma indireta.

Ao anunciar que vai contar com conselhos de Sergio Majeski, por exemplo, Assumção suaviza a própria imagem, muito atrelada ao bolsonarismo radical.