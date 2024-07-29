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Eleições 2024

Deputado do partido de Pazolini: "Vou ficar com Assumção"

Deputado estadual afirmou que, na eleição de 2022, o prefeito de Vitória "não ajudou ninguém do Republicanos"

Públicado em 

29 jul 2024 às 11:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado estadual Hudson Leal
O deputado estadual Hudson Leal Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Apesar de integrar o Republicanos, o deputado estadual Hudson Leal não apoia a reeleição do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, seu correligionário. O parlamentar afirmou à coluna, nesta segunda-feira (29), estar no palanque de Capitão Assumção (PL) na eleição de 2024.
Pazolini vai ser apresentado como candidato na próxima sexta-feira (2), mas desde 2022 o relacionamento dele com Hudson Leal azedou.
Naquele ano, estavam em disputa, por exemplo, vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Integrantes do Republicanos, reclamavam, nos bastidores, da falta de apoio do prefeito de Vitória na empreitada.
O chefe do Executivo municipal estava mais engajado na campanha de Erick Musso (Republicanos) ao Senado.
Hudson Leal já era deputado estadual e tentava a reeleição. "Olha lá o único vídeo que Pazolini gravou em apoio a um candidato a deputado estadual em 2022 e veja se era alguém do Republicanos", provocou Hudson Leal, nesta segunda-feira.
O vídeo mencionado por ele mostra Pazolini ao lado de Denninho Silva, então vereador de Vitória e filiado ao União Brasil. A imagem foi usada no horário eleitoral por Denninho.
"Pazolini não ajudou ninguém do partido (em 2022), ajudou pessoas de outros partidos. Aliás, até me atrapalhou", complementou Hudson.
Por isso, ele decidiu ser Leal (trocadilho feito pela colunista) a outro candidato a prefeito de Vitória. "Vou ficar com Assumção, que é um amigo".
Na convenção em que o PL confirmou o nome de Capitão Assumção na corrida, no último sábado (27), o próprio militar da reserva da PM agradeceu, em discurso, o apoio de Hudson.
O deputado não estava presente, mas de acordo com Assumção foi o republicano que ajudou a garantir que o Agir compusesse a coligação com o Partido Liberal em Vitória.
Em 2022, Hudson Leal foi reeleito, com 20.804 votos. Denninho foi a escolha de 25.986 eleitores e conquistou uma cadeira na Assembleia. 
Erick Musso ficou em terceiro na corrida pelo Senado, recebeu 337.642 votos (17,25%). A vaga ficou com Magno Malta (821.189 votos, o correspondente a 41,95%).
No início de 2023, Erick assumiu a presidência estadual do Republicanos.
De acordo com Hudson, o presidente estadual do partido "sabe de tudo que aconteceu" e está ciente do endosso declarado a Assumção.
"Infidelidade partidária partiu foi dele (Pazolini)  "
Hudson Leal (Republicanos) - Deputado estadual
A insatisfação de integrantes do Republicanos com Pazolini arrefeceu apenas a partir de abril de 2023, quando o partido indicou dois nomes para compor o secretariado da Prefeitura de Vitória e conseguiu emplacá-los.
Algumas cicatrizes, como se vê no caso de Hudson Leal, entretanto, continuam abertas.
Isso não quer dizer que o palanque do prefeito esteja ferido de morte.
A candidatura de Pazolini à reeleição é bem competitiva. A maioria dos integrantes do Republicanos não vai sabotar uma campanha com chances reais de Vitória.
Além do próprio partido, o prefeito tem os apoios de PP, Novo, DC e PRD.
A coluna entrou em contato com Erick Musso e com a assessoria de Lorenzo Pazolini para que se manifestem, se quiserem, sobre as declarações de Hudson Leal. Não houve retorno até a publicação deste texto.
O CASO DE ARACRUZ
Aliás, em Aracruz, o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) decidiu apoiar a reeleição do prefeito Dr. Coutinho (PP) mesmo quando o Republicanos tinha pré-candidato ao cargo, o delegado Leandro Sperandio.
Sperandio desistiu de disputar, alegou motivos pessoais. O deputado estadual Alcântaro Filho era a alternativa do partido para substituí-lo, algo que teria que fazer agora, faltando pouco mais de dois meses para a eleição de 2024. 
Alcântaro, nesta segunda-feira, anunciou que não vai se candidatar. Ainda que a decisão dele fosse lançar-se na corrida, porém, Amaro Neto continuaria ao lado de Dr. Coutinho, que é o favorito e lidera pesquisas de intenção de voto.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Hudson Leal Republicanos Letícia Gonçalves Eleições 2024 Eleições ES 2024
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