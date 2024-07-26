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Eleições 2024

A convenção "enxuta" de Pazolini em Vitória

O Republicanos, partido do prefeito da Capital, vai confirmar a candidatura dele à reeleição no próximo dia 2, mas de um jeito diferente

Públicado em 

26 jul 2024 às 19:05
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Armazém do Porto
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: Carlos Alberto Silva
Inicialmente, o Republicanos divulgou que a convenção do partido em Vitória seria realizada no próximo dia 2 no Recreio dos Olhos, em Tabuazeiro. No evento, vai ser homologada a candidatura do prefeito Lorenzo Pazolini à reeleição. Os planos, entretanto, mudaram. Nesta sexta-feira (26), o partido informou, em nota, que a data do evento permanece a mesma, mas o local passou a ser a sede do partido, na Enseada do Suá.
Isso quer dizer que o tamanho da convenção vai ser bem menor, "um modelo inovador, que reúne austeridade, discrição e economia", de acordo com a nota, cujo título é "Republicanos inova e realiza convenção enxuta e austera".
A coluna apurou que a alteração ocorreu a pedido do prefeito. No último final de semana, os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), foram oficializados na corrida eleitoral em mega convenções.
Eles têm, respectivamente, o apoio de 12 e 15 partidos e seus apoiadores lotaram os eventos.
Pazolini conta, até agora, com a projeção de uma coligação mais modesta: Republicanos, PP, DC, Novo e PRD.
É curioso que o partido do prefeito de Vitória opte por uma convenção "enxuta" e "econômica" enquanto em outras cidades o mesmo Republicanos não se furte a realizar eventos como tradicionalmente é feito.
Neste sábado (27), por exemplo, vai ocorrer a confirmação do deputado estadual Pablo Muribeca como candidato a prefeito da Serra.
“Pazolini é uma pessoa simples, austera e discreta. Há quase quatro anos, assumiu a gestão do executivo municipal em um cenário desafiador, com recursos parcos em caixa. Com discrição, ética, seriedade e muita determinação, elevou a Capital ao 1º lugar em gestão pública do Brasil, ao 1º lugar em transparência e com a saúde e a educação mais bem avaliadas do país. O modelo escolhido para a convenção no próximo dia 2 de agosto traduz exatamente esse estilo”, afirmou o presidente estadual do partido, Erick Musso, na nota enviada pelo Republicanos à imprensa.
O fato é que, no próximo dia 2, Pazolini vai poder ser oficialmente chamado de candidato à reeleição. Ele evita, até então, tratar publicamente das eleições de 2024, embora porte-se há tempos como concorrente a mais um mandato.
E é um candidato competitivo. Além de ter a máquina municipal nas mãos, é uma das prioridades do partido no estado. Ter 
Na convenção, também vão ser homologados os nomes dos candidatos a vereador do Republicanos em Vitória.
A incógnita é quanto ao vice. O PP é o maior partido entre os que apoiam a reeleição do prefeito e já pleiteou a vaga. Entre as opções, estão o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, e a empresária Cris Samorini.
Nos bastidores, o ex-secretário municipal de Governo Aridelmo Teixeira é considerado o "vice dos sonhos" de Pazolini. Aridelmo, entretanto, é filiado ao Novo, sigla que não faz frente, em termos de tamanho e influência política, ao PP.
O Progressistas, por sua vez, realiza sua convenção neste sábado (27) na Câmara de Vitória.

Veja a íntegra da nota do Republicanos

Republicanos inova e realiza convenção enxuta e austera


Um modelo inovador, que reúne austeridade, discrição e economia vai marcar a convenção para confirmar a candidatura do atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, à reeleição.

O modelo vai ao encontro do estilo do prefeito Lorenzo Pazolini, que preza pelo cuidado com o uso de recursos financeiros e segue o protocolo legal, sem a ostentação e gastos exorbitantes costumeiramente vistos nas convenções partidárias.

O evento será realizado na próxima sexta-feira, 02 de agosto, ao meio-dia, na sede do Republicanos, localizada na Rua José Alexandre Buaiz, 190 - Enseada do Suá, Edifício Master Tower 17° andar, sala 1721/1722, em frente ao Tribunal de Contas.

Estarão reunidos, além da direção do partido e o atual prefeito da Capital, exclusivamente os pré-candidatos a vereadores. O presidente da Executiva estadual do Republicanos, Erick Musso, e o presidente municipal do partido, Leandro Borges, destacam que a definição do nome para disputar à prefeitura de Vitória, bem como dos candidatos ao legislativo municipal, lança um modelo inovador, alinhado com o perfil do atual chefe do executivo. “Pazolini é uma pessoa simples, austera e discreta.

Há quase quatro anos, assumiu a gestão do executivo municipal em um cenário desafiador, com recursos parcos em caixa. Com discrição, ética, seriedade e muita determinação, elevou a Capital ao 1º lugar em gestão pública do Brasil, ao 1º lugar em transparência e com a saúde e a educação mais bem avaliadas do país.

O modelo escolhido para a convenção no próximo dia 2 de agosto traduz exatamente esse estilo”, declara o presidente estadual do partido, Erick Musso. A escolha de Lorenzo Pazolini para concorrer à reeleição denota a confiança do partido em sua trajetória, liderança, objetividade e nos avanços alcançados em sua gestão. Sua administração é marcada também pela racionalidade e economicidade na aplicação de recursos públicos.

Pazolini tem se destacado por políticas públicas que promovem a igualdade em todas as regiões da cidade e pelo compromisso com o desenvolvimento social e econômico, fatores fundamentais no processo eleitoral. Com a convenção, o Republicanos busca não apenas referendar seus candidatos, mas também fortalecer a união e o engajamento entre seus membros, preparando-se para os desafios das próximas eleições municipais. Em uma visão mais analítica, o modelo da convenção para a prefeitura da capital pelo Republicanos traz um sinal para o mercado e marca um “x” contra a velha política.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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