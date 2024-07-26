A convenção "enxuta" de Pazolini em Vitória

Republicanos inova e realiza convenção enxuta e austera





Um modelo inovador, que reúne austeridade, discrição e economia vai marcar a convenção para confirmar a candidatura do atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, à reeleição.



O modelo vai ao encontro do estilo do prefeito Lorenzo Pazolini, que preza pelo cuidado com o uso de recursos financeiros e segue o protocolo legal, sem a ostentação e gastos exorbitantes costumeiramente vistos nas convenções partidárias.



O evento será realizado na próxima sexta-feira, 02 de agosto, ao meio-dia, na sede do Republicanos, localizada na Rua José Alexandre Buaiz, 190 - Enseada do Suá, Edifício Master Tower 17° andar, sala 1721/1722, em frente ao Tribunal de Contas.



Estarão reunidos, além da direção do partido e o atual prefeito da Capital, exclusivamente os pré-candidatos a vereadores. O presidente da Executiva estadual do Republicanos, Erick Musso, e o presidente municipal do partido, Leandro Borges, destacam que a definição do nome para disputar à prefeitura de Vitória, bem como dos candidatos ao legislativo municipal, lança um modelo inovador, alinhado com o perfil do atual chefe do executivo. “Pazolini é uma pessoa simples, austera e discreta.



Há quase quatro anos, assumiu a gestão do executivo municipal em um cenário desafiador, com recursos parcos em caixa. Com discrição, ética, seriedade e muita determinação, elevou a Capital ao 1º lugar em gestão pública do Brasil, ao 1º lugar em transparência e com a saúde e a educação mais bem avaliadas do país.



O modelo escolhido para a convenção no próximo dia 2 de agosto traduz exatamente esse estilo”, declara o presidente estadual do partido, Erick Musso. A escolha de Lorenzo Pazolini para concorrer à reeleição denota a confiança do partido em sua trajetória, liderança, objetividade e nos avanços alcançados em sua gestão. Sua administração é marcada também pela racionalidade e economicidade na aplicação de recursos públicos.



Pazolini tem se destacado por políticas públicas que promovem a igualdade em todas as regiões da cidade e pelo compromisso com o desenvolvimento social e econômico, fatores fundamentais no processo eleitoral. Com a convenção, o Republicanos busca não apenas referendar seus candidatos, mas também fortalecer a união e o engajamento entre seus membros, preparando-se para os desafios das próximas eleições municipais. Em uma visão mais analítica, o modelo da convenção para a prefeitura da capital pelo Republicanos traz um sinal para o mercado e marca um “x” contra a velha política.